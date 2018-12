ASM Clermont : Isaia Toeava va être opéré de l'épaule et sera indisponible six mois !

L'ancien international néo-zélandais s'est sérieusement blessé à l'épaule gauche ce week-end contre les Dragons de Newport. La durée de son indisponibilité est estimée à six mois.

Gros coup dur pour l'ASM Clermont Auvergne ! L'arrière polyvalent Isaia Toeava pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Victime d'un choc à l'épaule gauche en début de rencontre samedi contre les Gallois de Newport en Challenge Cup, l'ancien All-Black (36 sélections) s'est rompu la coiffe des rotateurs (ensemble des tendons qui entourent l'épaule).

🚨#ASMinfirmerie Rupture de la coiffe des rotateurs et opération pour Toeava qui sera privé de compétition pour environ 6 mois !

👉https://t.co/Op8Fr2KcQNpic.twitter.com/SG6efVAzcb — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 17, 2018

Le diagnostic est tombé. Il sera privé de compétition pour six mois environ. Isaia Toeava sera opéré en fin de semaine à la clinique de la Chataîgneraie à Beaumont. Le club privilégie les solutions internes pour le remplacer, mais n'exclut pas de recruter un joker dans un second temps.

Grosso et Penaud également touchés

Cette longue indisponibilité se rajoute à celles d'Alivereti Raka (fracture au poignet) et de Rabah Slimani (lésion à un mollet). Deux autres joueues ont laissé des plumes lors du succès face aux Dragons. Les ailiers Rémy Grosso (touché au mollet) et Damian Penaud (victime d'une commotion cérébrale). Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour eux, mais un point plus précis sera fait ce mercredi par le staff clermontois.