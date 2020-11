ASM Clermont : Jean-Pascal Barraque convoqué en équipe de France... à XV !

On s'épargnera le jeu de mot facile, mais c'est vrai qu'il la casse depuis qu'il a débarqué en Auvergne début septembre. Privé de compétition internationale à 7, Jean-Pascal Barraque a été recruté comme joueur supplémentaire par l'ASM Clermont jusqu'à la fin de l'année 2020 et c'était indéniablement une sacrée idée. D'autant plus que son bail pourrait être prolongé.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour retrouver ses marques à quinze, lui qui a porté les maillots de Biarritz, Toulouse, La Rochelle et Bordeaux, avant de se lancer joyeusement dans l'aventure du 7, comme il le fait dans les intervalles des lignes adversaires du Top 14. Il s'est fondu dans le collectif, a été vite adopté et a déjà planté deux essais (contre Agen et à Brive).

Personne ou presque pour le voir dans les tribunes, mais les performances de Jean-Pascal Barraque ont évidemment tapé dans l’œil des observateurs éclairés, à commencer par le staff du XV de France. Et le couperet est tombé ce vendredi à la mi-journée. Barraque fait partie des 31 joueurs convoqués pour préparer le 3e match de la Coupe d'automne des nations. Ce sera le samedi 28 novembre prochain contre l'Italie au Stade de France. Il sera donc dès lundi à Marcoussis.

Il y retrouvera son coéquipier Alivereti Raka, l'autre Clermontois du groupe France à l'heure actuelle. L'ailier de l'ASM qui n'a pas été retenu sur la feuille de match pour défier l'Ecosse ce dimanche à Murrayfield. Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont dévoilé ce vendredi la composition du XV de France.