ASM Clermont : l'arrière Kotaro Matsushima officialise son départ

Son aventure clermontoise s'arrête là. Après deux saisons passées à l'ASM Clermont, Kotaro Matsushima quitte le club. Un départ pressenti depuis un moment, mais officialisé par le joueur ce jeudi. Malgré les multiples tentatives du club pour renégocier une prolongation de contrat, l'envie de rentrer au Japon était plus forte pour l'arrière clermontois.

"On a fait beaucoup d'efforts pour lui, pour le garder, mais finalement c'était plus important pour lui de retrouver sa famille, ses amis au Japon", explique Jono Gibbes. "C'est décevant pour tout le monde." L'entraineur de l'ASM Clermont regrette le départ de son joueur, qui après une bonne première saison semblait un peu plus en difficulté cette année (zéro essai marqué).

Recherche d'un nouveau joueur

Kotaro Matsushima portera encore les couleurs de l'ASM jusqu'à la fin de la saison. Mais il risque d'être peu présent sur les terrains jusqu'à cet été, en raison de sa blessure lors du match aller des huitièmes de finales de la Champions Cup contre Leicester. Le staff clermontois précise faire son maximum pour que Matsushima puisse récupérer et rejouer avant la fin de la saison.

Le club avait anticipé une telle décision de la part de son joueur, et travaille déjà pour trouver un remplaçant. "Quand on prépare une prolongation, dans un dossier comme ça, forcément, on est aussi obligés de se préparer à d'autre scénarios", ajoute Jono Gibbes. L'important pour le coach des clermontois, ce n'est pas le poste de ce remplaçant mais plutôt de faire en sorte que son "jeu et sa personnalité corresponde à ceux de l'effectif".