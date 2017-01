ASM Clermont : le Fidjien Peceli Yato prolonge jusqu'en 2020

Le jeune 3e ligne international a signé pour deux années supplémentaires en faveur du club auvergnat. Peceli Yato est une force de la nature, à la fois puissant et véloce. Un atout majeur pour l'ASM.

Lorsque Peceli Yato est sur un terrain, impossible de le manquer. Il est partout. Le compromis parfait entre puissance et vélocité. Un joueur majeur et perfectible. Après tout, le Fidjien n'a que 23 ans et sa marge de progression est proportionnelle à son talent. L'ASM Clermont Auvergne l'a bien compris en prolongeant son bail en Auvergne. « C’est une très bonne nouvelle », se réjouit le directeur sportif, Franck Azéma sur le site du club. «Peceli a des capacités physiques hors norme et même s’il est encore une jeune joueur, il est capable d’avoir le « X Factor que nous recherchons". Yato possède un autre atout majeur : il a une influence positive sur la communauté fidjienne du club et pourra dans les années à venir en devenir un leader.

Clermont est devenu ma deuxième famille

Peceli Yato mesure de son côté le chemin parcouru depuis son arrivée à Clermont-Ferrand en 2013. «je suis arrivée ici avec le rêve de réussir dans ce grand club... Cela commence à devenir une réalité puisque je porterai ce maillot jusqu’en 2020... Je n’ai qu’une ambition, tout donner pour aider le club à conquérir des titres. Nous avons tout ici pour le faire : le staff, les infrastructures, le public aussi. Clermont est devenu ma deuxième famille et je suis très heureux d’en faire partie pour les 3 prochaines saisons».