Joker médical, Spedding, Nakaïtaci : les dernières infos du président de l'ASM Clermont

Invité de l'émission "les Décodeurs" ce lundi soir, Eric De Cromières confirme que l'ASM est à la recherche d'un joker médical pour compenser la longue absence de Camille Lopez. Il en profite aussi pour faire le point sur les possibles départs de Spedding et Nakaïtaci en fin de saison.

Eric de Cromières n'a jamais vraiment été inquiet après le début de saison laborieux de l'ASM Clermont Auvergne en championnat. Mais il attendait ses hommes sur la scène continentale pour jauger leur appétit après une printemps de sacre. Les deux sorties face aux Gallois des Ospreys, puis aux Anglais de Northampton ont fini de conforter le président clermontois. L'équipe a encore faim et sait se faire mal. Un engagement total en Champions Cup que Camille Lopez a payé au prix fort en y laissant son péroné. Le béarnais a été opéré avec succès, il est même sorti de l'hôpital après avoir reçu la visite de nombreux coéquipiers et amis. Mais il va falloir s'y faire, l'ouvreur international sera absent pendant de cinq mois au moins et trouver un remplaçant de niveau équivalent ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.

Me voilà de retour à la maison...un grand merci à vous tous supporters et public du Michelin… https://t.co/BLMCkTf15x — Lopez Camille (@Lopezcamille64) October 23, 2017

Invité de l'émission les Décodeurs lundi soir, Eric De Cromières a confirmé que l'ASM s'était mise en quête d'un joker médical. "l'an dernier, on avait réussi à trouver (Stephen) Brett qui n'était pas tout à fait du même niveau... On cherche quelqu'un qui puisse aider Pato Fernandez à faire le boulot. On cherche partout. La planète rugby est en effervescence autour de la recherche du N°10 joker médical de l'ASM". En attendant l'arrivée du fameux joker, Franck Azéma a confirmé que le jeune Dorian Lavergne allait être rapidement intégrer au groupe pro "probablement dès cette semaine contre le Stade Français"...

Un salaire supérieur de 50% pour Nakaïtaci

Le président clermontois en a profité pour évoquer les possibilités de départs de certains cadres en fin de saison. A commencer par Scott Spedding et Noa Nakaïtaci. Eric De Cromières sze montre un peu effaré par la surenchère de certains clubs concurrents. "_les deux que vous citez font effectivement partie des joueurs très sollicités. Ils sont chassés par des clubs qui montrent un appétit d'ogres, quand je parle de salaire. Noa a notamment des propositions avec un salaire supérieur de 50% à celui qu'on lui donne. Ça va être difficile (de le garder), on va faire ce qu'on peut, mais nous respectons le salary cap et nous le respecterons_"...