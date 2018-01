Le président clermontois est revenu sur l'actualité de son club ce lundi soir dans l'émission des Décodeurs. Toujours en course pour remporter sa première Coupe d'Europe, l'ASM est à la traine en championnat. Se qualifier pour la phase finale relève désormais de l'exploit. Et qui sait ?

Clermont-Ferrand, France

Ne comptez pas sur Eric De Cromières pour mettre de l'huile sur le feu. Le président de l'ASM Clermont Auvergne ne se voile pas la face, mais la saison difficile que traverse le champion de France en titre en Top 14 a de multiples explications. Comptablement très loin du 6eme du championnat (11 points de retard sur Toulouse, Toulon et Castres), Clermont n'a quasiment aucune chance de se qualifier si on ne se fie qu'aux statistiques. Et c'est justement le défi auquel veut encore se frotter le président.

On a encore 25% de chances de se qualifier - Eric De Cromières

Retour en vidéo avec l'invité des Décodeurs ce lundi soir Eric De Cromières.

Une saison sans Champions Cup ? L'avis du président