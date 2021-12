ASM Clermont : "Un club inspirant avec des valeurs fortes dans lesquelles je me retrouve", Didier Retière

Sans surprise, Jean-Michel Guillon a officialisé ce jeudi matin la nomination de Didier Retière dans l'organigramme de l'ASM Clermont Auvergne. Ce dernier va donc occuper le poste de directeur du développement sportif.

Le président du club auvergnat a expliqué lors d'une longue conférence de presse son plan d'action pour reconstruite une équipe capable de jouer les premiers rôles. Cela se fera autour des trois axes : gouvernance, recrutement et formation.

Dès l'officialisation présidentielle de sa nomination, Didier Retière a livré sa première réaction à France Bleu Pays d'Auvergne.

Le club

Je suis ravi. Je trouve que c'est un club inspirant, avec des valeurs fortes dans lesquelles je me retrouve. On sent qu'il y a la volonté d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, donc c'est avec plaisir que je veux m'associer à ça et faire le maximum, comme à chaque fois, pour que le projet puisse avancer, et qu'on ait un ASM performant.

Sa mission

C'est à la fois une mission dans la structure pro, mais aussi avec l'association. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la formation des jeunes joueurs est devenue très très importante, avec le besoin d'avoir une équipe et un club vraiment bien en prise avec son territoire. C'est une vision beaucoup plus globale et vraiment un projet partagé de la ASM Rugby, que ce soit les pros et les amateurs.

Jono Gibbes

Je l'ai rencontré. C'est un homme avec des vraies valeurs humaines et je trouve qu'on a été très vite en osmose, c'est certainement le plus important. Après, on va aussi se découvrir et puis travailler ensemble. Avec le trio qu'on aura avec le président, l'idée c'est vraiment de travailler sur la performance à court et à long terme. Chacun avec ses prérogatives. C'est vraiment passionnant.

Prise de fonction

Ca va se faire progressivement parce que cela s'est fait assez rapidement, donc il faut envisager la transition avec la Fédération. Évidemment, le président Guillon et Bernard Laporte se sont mis d'accord. Donc, on va le faire progressivement. Peut-être fin mars, début avril. Ça va se caler entre les deux institutions.