ASM-Clermont: Une victoire 16 à 13 face à Toulouse pour un début d'année en fanfare

Pour cette première rencontre de la nouvelle année 2022 dans son antre de Marcel-Michelin, L'ASM-Clermont s'est offert une victoire au bout du suspens face au Stade Toulousain sur le score de 16-13 (7-10 à la pause).

Poussé par sa Yellow Army et les 18.735 spectateurs du Parc des sports Marcel-Michelin, qui ont tout de même été tendus la plupart du match, les avants auvergnats ont su faire preuve d'une solidarité sans faille pour repousser les intentions de jeu adverses. Avec une défense au ras des regroupements exemplaire et une générosité de tous les instants dans les efforts collectifs, c'est tout une équipe qui touche du doigt une récompense amplement et justement méritée.

Camille Lopez avait le sourire en conférence de presse après le match contre Toulouse © Radio France - Julien Oury

En observant le déroulement de la rencontre depuis le banc, je me disais qu'il fallait tenter ce genre de geste pour concrétiser le très bon travail de nos avants. Quand l'opportunité s'est présentée, je ne me suis pas de question et ça nous a réussi. - Camille Lopez

Mais tout n'a pas été parfait aux yeux de l'entraîneur Jono Gibbes, qui voulait avant tout retenir l'état d'esprit de ses joueurs: "On dit parfois que cette équipe manque un peu de caractère. Ce soir, on a montré qu'on pouvait faire les efforts les uns pour les autres et quand on joue ensemble, on est capable de faire de belles choses. Tout n'a pas été parfait, c'est vrai, mais on a fait preuve d'un état d'esprit irréprochable."

L'entrée en jeu de Camille Lopez s'est avérée décisive en seconde période, avec notamment un drop, qui redonnait l'avantage aux siens. Tout sauf un éclair de génie venu d'ailleurs pour le demi d'ouverture des Jaunards. "En observant le déroulement de la rencontre depuis le banc, je me disais qu'il fallait tenter ce genre de geste pour concrétiser le très bon travail de nos avants. Quand l'opportunité s'est présentée, je ne me suis pas de question et ça nous a réussi."

Un drop qui redonnait l'avantage aux Clermontois, mené en début de rencontre après un essai de l'Argentin Juan Mallia, sur une superbe percée de l'attaque toulousaine après seulement 5 minutes de jeu. Mais dans un premier acte très équilibré, l'ASM a su revenir dans la partie grâce a son homme en forme de moment, Yohan Beheregaray, auteur de son 5e essai de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le banc clermontois a l'image de Lopez, a également apporté sa pierre à l'édifice, profitant d'une baisse de rythme adverse pour rivaliser entre autres dans le secteur de la mêlée. Le match a sans doute basculé sur un choix discutable des Haut-garonnais, qui prenaient une mêlée au pied des poteaux plutôt que les points au pied, avant de se casser les dents sur la très solide défense des locaux. Mais finalement, à aucun moment les hommes de Jono Gibbes n'ont su se mettre à l'abri d'une fulgurance toulousaine, qui aurait pu venir sur une ultime perte de balle à 20 secondes de la fin de la rencontre...

Au bout du compte et su suspens, l'ASM s'offre tout de même une victoire de prestige pour fêter la nouvelle année. Clermont qui passe provisoirement à la 6e place du classement à égalité avec le 5e Castres (33 points), en attendant les autres rencontres de ce dimanche.

L'ASM doit dorénavant s'appuyer sur cet état d'esprit et une certaine de forme de constance enfin entrevue durant 80 minutes, pour se déplacer sereinement samedi prochain (21h05) sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena de Nanterre, pour affronter le Racing 92, autre rival dans la course aux phases-finales de fin de saison.