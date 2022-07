Les jaune et bleu se sont entraînés en public pour la première fois de la saison 2022-2023, mardi 19 juillet, au stade des Gravanches. Une centaine de supporters ont bravé la canicule pour découvrir les nouveaux visages de l'ASM Clermont Auvergne.

ASM Clermont : "On veut voir du meilleur jeu", les supporters découvrent leur nouvelle équipe

Près de 40 degrés, très peu de vent et un soleil de plomb. C'est dans ces conditions très difficiles que se sont entraînés les rugbymen de l'ASM, mardi 19 juillet après-midi, au stade des Gravanches. Premier entraînement en public depuis la reprise. Une centaine de supporters ont fait le déplacement. "C'est toujours un plaisir de venir voir les nouveaux joueurs et les autres aussi", souligne Lucas, maillot de l'ASM sur le dos.

Des dizaines de supporters ont trouvé de l'ombre en tribune pour se protéger du soleil de plomb, mardi 19 juillet © Radio France - Clémentine Sabrié

En tribune, Cédric qui porte un tee-shirt "Yellow army" espère que "les départs de Parra et Lopez ne vont pas trop influencer le jeu de l'équipe". Comme beaucoup, le Clermontois pense que les recrues vont apporter un nouveau souffle, notamment Anthony Belleau et Jules Plisson. "On veut voir du meilleur jeu que l'année dernière", souhaite Cédric.

Les fans attendent des premiers matchs "déterminants"

Il y a beaucoup d'attente après la 7e place de Top 14 décevante de la saison dernière. "Les premiers matchs vont être déterminants pour la fin de la saison puisqu'on attaque par du lourd", explique Cédric. Pour son premier match, l'ASM se déplace sur la pelouse du Stade Français, samedi 3 septembre, à 17h. Ensuite, ils enchaînent avec Pau, le RCT ou encore le Stade Rochelais. "On va être tout de suite dans le vif du sujet pour montrer des choses intéressantes", affirme Cédric.

Les rugbymen de l'ASM à l'issue de leur premier entraînement public de la saison 2022-2023, au stade des Gravanches, le 19 juillet © Radio France - Clémentine Sabrié

A l'ombre sous son grand parapluie bleu, Jean-Paul, chapeau jaune et bleu sur la tête, reste prudent : "On va voir comment ça se passe, s'ils apportent ce qu'on attend d'eux." Son épouse, Chantal, attend "des automatismes en match".

Quand il pense au départ de Morgan Parra, Christian est mi-nostalgique, mi-revenchard : "C'était un monsieur, mais on lui souhaite bon vent au Stade français, en espérant qu'il ne nous fasse pas trop de misère." Réponse le 3 septembre.