Clermont-Ferrand, France

11 points. Voilà le gouffre qui sépare l'ASM Clermont de la 6e place, synonyme de dernier ticket pour la phase finale via les barrages. Castres, Toulon et Toulouse comptent 43 points après 16 journées. Un de plus que l'adversaire du soir des Clermontois. Après un début de championnat tonitruant, le LOU est un peu rentré dans le rang, mais reste redoutable et ambitieux. Un succès auvergnat à Gerland est obligatoire, le pilier clermontois Etienne Falgoux en est conscient : " On le comprend nous-même, on est grands, on est professionnels. On sait que maintenant le moindre match qu'on va prendre de travers ça va nous coûter cher, ouais. On s'attend à un match tendu, qui va être engagé de la première à la dernière minute. "

Après avoir perdu sur ses terres face à Montpellier fin janvier, le champion de France en titre se doit de rebondir après avoir pu se reposer pendant les deux semaines de trêve internationale. Franck Azéma : " C'est forcément un match important oui, parce qu'on sort d'une défaite. Les 10 jours tombaient à point, en sortant du match j'avais senti les mecs usés tant physiquement que mentalement. Maintenant on va à Lyon, et on sait qu'ils sont costauds et réguliers. " Les lyonnais restent sur une démonstration sur leurs terres, face à Agen, à qui ils ont infligé un cinglant 71 - 17 lors de la 16ème journée de Top 14. Et malheureusement, les clermontois devront encore faire sans de nombreux joueurs, blessés ou sanctionnés.

🚨#OfficielASM 4 à 6 semaines d’arrêt pour Morgan Parra contraint de subir une arthroscopie réparatrice de son genou !

Un seul joueur a réintégré le groupe pendant la trêve, c'est Pato Fernandez. Franck Azéma se serait également bien passé de la blessure de Morgan Parra, qui doit subir une arthroscopie au genou et sera absent de 4 à 6 semaines, et de la soirée agitée de ses deux internationaux Arthur Iturria et Rémi Lamerat dimanche dernier à Edimbourg. Il a décidé de les sanctionner pour leur comportement, ils ne seront donc pas présents pour jouer face au LOU ce samedi. Une rencontre que vous pourrez suivre sur les ondes de France Bleu Pays d'Auvergne, à partir de 20h.