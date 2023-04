ASM : Davit Zirakashvili quitte le club

Davit Zirakashvili, consultant mêlée à Clermont, va quitter le club auvergnat avant la fin de la saison pour se "consacrer pleinement à (ses) affaires", a confié l'ancien pilier à nos confrères de La Montagne.

ⓘ Publicité

"Mon départ n'a rien d'exceptionnel. J'avais simplement trop de boulot à côté du rugby. Voilà, j'ai pris la décision d'arrêter ma mission avec le club pour me consacrer pleinement à mes affaires", a expliqué le Géorgien de 39 ans (53 sélections).

Zirakashvili, qui a joué à l'ASM entre 2004 et 2020, était revenu à Clermont en 2021 et intervenait plusieurs fois par semaine auprès des avants jaunards.

Il devait quitter le club à la fin de la saison.

"Cela devenait compliqué de m'investir comme je le voulais dans ma mission avec le club. Par moments, j'étais dans mon job et je pensais au rugby et à d'autres moments, j'étais sur le terrain avec mes joueurs et mon esprit était préoccupé par mes affaires. Forcément, tu te dis où je suis ? A quoi je dois penser ? Suis-je vraiment utile ? Je ne voulais pas mal faire et ne plus pouvoir m'impliquer à fond dans le rugby m'a conduit à prendre cette décision", a-t-il ajouté.

'Dato' devrait être remplacé dans ses fonctions par l'actuel entraîneur en chef de l'ASM Christophe Urios, ancien talonneur.

Clermont, actuel 10e du Top 14 à neuf points de Lyon, sixième et virtuel dernier qualifié, a quatre journées pour réaliser un exploit et arracher sa place en phase finale.