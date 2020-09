ASM: des couleurs pour les abonnés pour savoir qui peut assister aux matches

Il y avait 10.000 spectateurs au stade Michelin le 6 septembre dernier pour la reprise du Top 14 face à Toulouse. Une affluence que l'on risque malheureusement ne pas revoir de sitôt. La jauge a été descendue à 5.000 pour le 1/4 de finale de Coupe d'Europe face au Racing et elle sera toujours à 5.000 samedi face à Agen. Impossible d'accueillir abonnés et partenaires, plus de 12.000 personnes un jour de match.

Le club a donc mis en place un système pour limiter l'affluence à 5.000 personnes. Il y aura 50% d'abonnés et 50% de partenaires lors des prochaines rencontres. Un choix difficile mais l'ASM explique avoir voulu "respecter l'équilibre économique vital du club tout en continuant d’accueillir ses plus fidèles supporters". C'est pour cela qu'il y a autant de partenaires, leur prix de place est plus élevé et les pertes financières sont un peu moins importantes.

Deux rencontres sur cinq

Les abonnés seront répartis selon un code couleur. Il y en a cinq: forcément du jaune et du bleu mais aussi vert, rouge et violet. Chaque couleur correspond à une zone du stade ou à une amicale, afin de ne pas séparer des supporters qui ont l'habitude de venir ensemble au match. Deux couleurs sont sélectionnées pour chaque rencontre; samedi ce seront le jaune et le rouge, dans deux semaines face au Stade Français ce seront le bleu et le violet, etc...

La répartition des matches - ASM

Les abonnés ont été informés par mail, avec un petit bug sur la répartition des couleurs dans certains cas, corrigé depuis. Ce système est mis en place pour les cinq prochaines rencontres prévues au stade Michelin, jusqu'à la venue de Montpellier. Chaque abonné ne pourra donc voir que deux de ces rencontres. Ils seront remboursés pour les rencontres auxquels ils n'ont pas eu le droit d'assister.

Evidemment, cette répartition ne peut fonctionner que si la jauge reste fixée à 5.000 spectateurs. Si jamais elle venait à diminuer, l'ASM devra répartir autrement les quelques heureux élus. En espérant que ce soit l'inverse et qu'il ne soit plus nécessaire de limiter l'accès des supporters.