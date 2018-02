Clermont-Ferrand, France

Quand tu joues au haut niveau, tu rentres pas à 4h du matin, notamment quand tu as perdu. " - Franck Azéma

Le coach de l'ASM s'est exprimé ce jeudi 15 février à propos de l'affaire de la sortie des joueurs du XV de France à Edimbourg : " Le comportement de Arthur et Rémi a été sanctionné à juste titre. Ce ne sont pas des standards de haut niveau. " Les deux clermontois (ainsi que Thomas, Macalou, Picamoles, Lambey, Danty et Belleau) étaient rentrés tard d'une sortie visiblement arrosée dans les rues d'Edimbourg dimanche dernier, au soir de la défaite face à l'Ecosse. Franck Azéma les sanctionne à son tour : " Même si j'en ai besoin pour samedi, _je ne les ferai pas jouer_. Tu peux pas prendre une charge le lundi et être à 200% le samedi pour pouvoir jouer un match important. " Néanmoins le coach clermontois ne souhaite pas non plus accabler ses joueurs, et regrette d'avoir entendu tout et n'importe quoi sur cette fameuse sortie et sur une prétendue opération nécessaire pour Arthur Iturria : " Il a juste des points de suture, j'entends parler de ça depuis le début de la semaine : opération, opération... Il n'a pas besoin d'opération. Il est rentré dans sa chambre tard, certainement éméché, et il a pris la table de chevet. Ca peut faire sourire parce que forcément on va faire référence à l'histoire de Bastareaud. Mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. "

Mauvaise nouvelle pour #ASM : Morgan Parra out 4 à 6 semaines. Le demi de mêlée clermontois doit subir une arthroscopie. — François Rauzy (@RauzyFrancois) February 15, 2018

Des nouvelles des blessés

Et la série noire des blessures ne touche pas à sa fin. Après les 10 jours de trêve, un seul retour dans le groupe de prévu : celui de Pato Fernandez. Mais le coach regrette que d'autres pépins s'ajoutent à la longue liste que connait l'ASM depuis le début de saison : " La blessure d'Aurélien était pas prévue, on a aussi Dato (Divat Zirakishvili) qui a une pointe sur son talon [...] Morgan va aussi devoir faire une arthroscopie pour nettoyer au niveau du ménisque, ce _qui va nécessiter une absence de 4 à 6 semaines_. " Mauvaise nouvelle pour l'ASM et pour le demi de mêlée clermontois, qui ne pourra donc pas participer au Tournoi des VI Nations avec les Bleus.