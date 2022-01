ASM: Jono Gibbes atteint du Covid laisse sa place d'entraîneur à Xavier Sadourny pour le déplacement à Pau

Pour le compte de la 16e journée de Top 14 ce dimanche à 18h, l'ASM-Clermont se déplace à Pau sans son entraîneur en chef néo-zélandais Jono Gibbes, atteint du Covid et placé à l'isolement. C'est son habituel adjoint des lignes-arrières, Xavier Sadourny, qui va coacher l'équipe au stade du Hameau.

Pour tenter d'engranger une seconde victoire à l'extérieur en championnat de Top 14 cette saison, du côté de Pau ce dimanche en fin d'après-midi (18h), l'ASM-Clermont va devoir se passer des services de son habituel entraîneur en chef Jono Gibbes, atteint du Covid et placé toute la semaine à l'isolement.

L'occasion de responsabiliser les joueurs durant le semaine de préparation tout en donnant l'opportunité à Xavier Sadourny, entraîneur adjoint des lignes-arrières, de prendre exceptionnellement du galon pour cette rencontre de la 16e journée de Top 14.

La semaine de préparation a été un peu différente en raison de l'absence de Jono. C'était pour nous l'occasion de responsabiliser un peu plus encore les joueurs de notre effectif - Xavier Sadourny.

L'ancien ouvreur du club, a évoqué ce petit évènement dans un sourire malicieux : " Cette semaine c'est moi le patron ! (Rires). Plus sérieusement, ça change forcément un peu les choses... Jono est l'entraîneur en chef et c'est lui qui fixe la direction des opérations. Mais cela permet aussi un peu aux joueurs de prendre le leadership, notamment dans le secteur de la touche, où les joueurs ont dû travailler un peu seuls cette semaine, même si Jono a suivi tout ça et a donné des conseils au téléphone. Par rapport à cette absence, j'ai trouvé les joueurs très investis."

Un entraîneur qui ne sera donc pas du déplacement dans le Béarn ce dimanche, et qui va obliger son traditionnel adjoint à préparer la causerie d'avant-match.

la rencontre entre Pau et Clermont est à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche. L'avant-match à partir de 17h40 en compagnie de Yann Méraki, puis la rencontre en direct et en intégralité, commentée par Julien Oury depuis le stade du Hameau à Pau.