ASM : l'entraîneur Franck Azéma prolongé jusqu'en 2023

Un an avant la fin de son contrat, l'ASM a décidé de prolonger l'entraîneur Franck Azéma et son staff jusqu'en juin 2023.

Clermont-Ferrand, France

L'ASM et son président Eric de Cromières ont fait le choix de la stabilité. Un an avant la fin de contrat du coach catalan, le club a décidé de prolonger Franck Azéma pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2023.

Une prolongation qui vaut pour tout son staff dont ses lieutenants Bernard Goutta, Didier Bès et Xavier Sadourny, puisque c'était la condition posée par l'entraîneur de Clermont : conserver son équipe actuelle. "J’avais envie de continuer à servir ce club où j’ai joué et qui est devenu ma maison" explique Franck Azéma dans le communiqué publié par l'ASM. "Franchement je ne compte pas les années, mais je suis toujours poussé par la confiance de mon président, de mon staff et de mon vestiaire qui sont les principaux moteurs d’un entraîneur. Je me sens extrêmement bien en Auvergne, dans un club où l’engouement et les attentes sont à la hauteur de la passion qui habite ce territoire de rugby."

L'entraîneur le plus longtemps en poste à Clermont

L'ASM précise dans son communiqué qu'au terme de son engagement, Franck Azéma sera "l'entraîneur auvergnat le plus longtemps en poste dans l’histoire du club au niveau professionnel."