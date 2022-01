Champions Cup : pour l'ouvreur de l'ASM Camille Lopez, "C'est le bordel, clairement" !

Après les matchs reportés puis transformés en match nul, l'ASM n'a plus d'autre choix que de gagner ses deux dernières rencontres de Champions Cup pour se qualifier. Entre forfaits et incertitudes, l'épreuve européenne a du plomb dans l'aile. Et Camille Lopez rit jaune.

La Champions Cup est-elle en train de virer au ridicule ? Suite au report de sa rencontre, initialement prévue le 18 décembre dernier en Angleterre face à Sale, l'ASM Clermont était dans l'attente d'une date de repli, pour tenter de rattraper une défaite initiale à domicile face aux Irlandais de l'Ulster (23-29, le 11 décembre).

Mais face à un calendrier démentiel, l'EPCR, organisateur des coupes d'Europe de rugby, a annoncé mardi 11 janvier, que les cinq rencontres concernées ne seraient finalement pas rejouées. Sur le plan comptable, ces reports se transforment donc en match nul 0-0, avec deux points donnés à chaque équipe. Une décision qui selon les résultats de la première journée peut arranger certaines équipes, mais hypothèque en revanche sérieusement les chances de qualification de l'équipe clermontoise.

Franchement, cette compétition... je ne sais pas si ça rime à quelque chose

Une situation que ne comprend pas l'ouvreur Camille Lopez, qui s'est exprimé ce mercredi en conférence de presse. "On venait de perdre à la maison contre l'Ulster, on avait pris un point, on s'était préparé la semaine pour justement aller gagner là-bas parce que c'était important pour notre suite dans cette compétition-là. Donc, eux diront qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ont perdu deux points à domicile. Nous, je ne sais pas si on peut dire qu'on est gagnant parce que ce qu'on allait chercher, c'est une victoire pour eux pour être encore compétitifs dans cette Coupe d'Europe. Au final, cela n'avantage ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est le bordel, clairement. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, cette compétition, je ne sais pas si ça rime à quelque chose."

Champions Cup : l'ouvreur de l'ASM Camille Lopez rit jaune Copier

Il n'y a aucune équité dans tout ça, après nous ne sommes pas décideurs

Avec ce résultat nul sur tapis vert, le futur ouvreur de l'Aviron Bayonnais ne sait pas si les deux points obtenus au classement sont un bénéfice ou représentent un manque à gagner pour son équipe pour la suite de la compétition : "Je ne sais pas si ça rime à quelque chose de faire cette compétition avec des équipes qui ont gagné des matchs, d'autres qui n'en ont pas joué. Il n'y a aucune équité dans tout ça, après nous ne sommes pas décideurs. On s'entraîne, on se prépare comme si on devait jouer, on verra bien ce qui se passera. Je suis arrivé dans ce club il y a huit ans. L'ASM avait une culture de la Coupe d'Europe incroyable. C'était vraiment quelque chose de très important et de primordial. Je ne vais pas vous le cacher, la Coupe d'Europe comme elle est cette année, franchement, c'est beaucoup moins motivant."

Camille Lopez ouvreur de l'ASM Clermont Copier

Il reste donc deux matchs aux Clermontois pour inverser une tendance défavorable (9e du classement de la Poule A), à commencer par la réception des Sale Sharks ce dimanche (18h30) au Parc des sports Marcel-Michelin.

Une rencontre qui prend la tournure d'un match couperet, à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 18h en compagnie de Yann Méraki, Julien Oury et son consultant David Bory.