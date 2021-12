ASM Clermont : une semaine sous protocole Covid avant de recevoir Toulouse

Avec une reprise de l'entraînement en commun ce mercredi au Michelin, les Clermontois auraient pu rêver d'une meilleure préparation au moment de recevoir le Stade Toulousain, champion de France et d'Europe en titre samedi soir au Parc des sports Marcel-Michelin (21h05).

Un début de semaine perturbé par les périodes d'isolement, qui ont contraint le groupe à développer de nouvelles méthodes de télétravail, par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, afin de tout de suite basculer sur la suite d'un championnat aux cadences infernales. "On a travaillé sur nos portables en début de semaine", précise Arthur Iturria, "nous les gros, on a travaillé sur les touches par WhatsApp. C'est une nouvelle manière de fonctionner. On a reçu les méthodes. C'était prêt quand on est arrivé le mercredi. Après, il faut arrêter de se chercher des excuses."

J'étais très content de ne pas avoir joué pendant la période de Noël, je n'ai pas peur de le dire - Arthur Iturria

Après deux semaines sans match officiel, compte tenu des reports, le capitaine clermontois est ravi d'avoir pu vivre les fêtes de Noël en famille, mais s'impatientait tout de même de pouvoir retrouver ses coéquipiers, pour tenter de relever le défi toulousain. "J'étais très content de ne pas avoir joué pendant la période de Noël, je n'ai pas peur de le dire. On a pu tous profiter de nos familles. C'était une bonne chose. Ca aurait pu être fait avant, mais c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est cette pandémie qui nous touche encore et ne nous permet pas de nous préparer correctement au moins une semaine complète, mais on va faire avec, on est des grands garçons. C'est notre boulot."

On n'a pas le choix de toute façon, donc on s'y plie et on ne va pas se plaindre - Marvin O'Connor

Une fois connus les résultats des derniers tests Covid pratiqués ce jeudi, Jono Gibbes va pouvoir composer sa meilleure équipe possible pour relever le challenge des champions de France et d'Europe. Et si les résultats sont bons, le coach néo-zélandais ne s'interdira pas d'intégrer George Moala et Kotaro Matsushima, les joueurs non-vaccinés, à son groupe, dans le respect du nouveau protocole sanitaire de la Ligue nationale de rugby (LNR) élaboré en début de semaine. "C'est un peu un retour en arrière avec des restrictions auxquelles il faut se plier", admet l'ailier Marvin O'Connor. "On n'a pas le choix de toute façon, donc on s'y plie, on fait avec et on ne va pas se plaindre."

Même si la crise sanitaire pèse sur le quotidien, Marvin O'Connor ne veut surtout pas se plaindre. "On a encore la chance de jouer ce week-end. Forcément, il faut faire un peu attention. Après, ça rythme notre vie depuis deux ans maintenant, on sait à quoi s'attendre, essayer de respecter les gestes barrières, ne pas trop sortir et ne pas s'exposer non plus. Quand je vois qu'il y a quasiment 200.000 cas par jour en France, c'est tout le monde dans le même panier. Il faut s'adapter, c'est comme ça."

Malgré la rencontre au match aller à Ernest-Wallon (27 à 15), l'ASM avait réussi un début de match en fanfare, parvenant à bousculer une équipe toulousaine alors toujours invaincue et impériale dans son stade. Mais depuis ces belles promesses, Clermont reste en quête de son jeu et de la constance tant recherchée par Jono Gibbes.

En attendant le retour des jauges lundi prochain, les 18.000 supporters clermontois ne seront pas de trop pour tenter de renverser l'ogre toulousain. Le choc de la 14e journée du Top 14 entre l'ASM et le Stade Toulousain sera à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 21h avec Emmanuel Moreau et Julien Oury.