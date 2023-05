ASM : les premières réaction à l'interview de Sébastien Vahaamahina

Si Jules Plisson était avant tout heureux de retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis huit rencontre, l'ancien ouvreur de La Rochelle est le premier à avoir réagi aux propos de Sébastien Vahaamahina, mettant en cause son club dans la gestion de sa fin de carrière: "On a évidemment été touché, mais on sait ce qu’il se passe et pourquoi Sébastien n’est pas là, avec ses problèmes de commotion. On reste de simples joueurs et ce qui se passe dans le domaine extra-sportif ne nous regarde pas forcément, mais c’est un sujet compliqué et délicat en tout cas ici à l’ASM. "

ⓘ Publicité

"Je n’ai pas eu peur que cette interview ne perturbe notre équipe, parce qu’on a fait le choix de ne rien dire. Avec le match aujourd’hui à 15h on savait que tout irait très vite. il y a quand même un côté surprenant à tout cela …" - C. Urios

Si le numéro 10 auvergnat se montrait quelque peu surpris par la question, il ne l'a pas éludé, tout comme son entraîneur Christophe Urios, qui expliquait le silence de l'ASM depuis la prise de parole de son deuxième-ligne : "Depuis mon arrivée fin décembre, il y a eu pas mal d’infos de ce genre … donc on s’habitue ! Je n’ai pas eu peur que cette interview ne perturbe notre équipe, parce qu’on a fait le choix de ne rien dire. Avec le match aujourd’hui à 15h on savait que tout irait très vite. il y a quand même un côté surprenant à tout cela …"

Pour sa part, le capitaine Arthur Iturria pensait avant tout à son désormais ex-coéquipier : "Je pense avant tout à Sébastien pour qui la situation doit être difficile. C’est un compétiteur, un garçon qui adore jouer au rugby et c’est pour nous aussi compliqué de ne pas l’avoir à nos côtés. Maintenant, c’est toujours délicat ces histoires de commotion, et je vois un joueur et un club qui sont dans le flou, ce qui ne fait jamais plaisir. J’aurai préféré qu’il soit à côté de moi sur le terrain et qu’on puisse se taper dans la main à la fin du match. "

Avec une journée de repos accordée par l'entraîneur Christophe Urios, les joueurs vont maintenant profiter de leur week-end, en attendant une nouvelle semaine qui annonce inévitablement une réponse plus officielle de la part du club auvergnat. les joueurs, quant à eux, préfèreront sans doute se consacrer uniquement au déplacement à Bayonne, qui sera décisif pour la fin de saison sportive de l'ASM Clermont.