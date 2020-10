C'est la mauvaise nouvelle avant le match face à Pau samedi prochain. Le demi de mêlée et le talonneur de l'ASM ont été contrôlés positifs au coronavirus.

ASM: Morgan Parra et Etienne Fourcade positifs au coronavirus

Franck Azéma l'a annoncé ce midi lors du traditionnel point presse d'avant match. Il devra faire ce samedi sans Morgan Parra et Etienne Fourcade, tous les deux testés positifs au coronavirus. Ce qui explique probablement leur absence déjà dimanche dernier face au Stade Français.

Le protocole prévu pour ce genre de cas a été suivi à la lettre. Les deux joueurs sont évidemment placés à l'isolement. Ils devront effectuer de nouveaux tests de dépistage et s'ils sont négatifs, il sera possible d'envisager un retour sur le terrain. Il faudra tout de même passer une IRM et réaliser des tests à l'effort pour pouvoir être déclarés apte.

Pour Morgan Parra, cela veut dire encore une dizaine de jours d'absence. Outre le match face à la Section Paloise samedi, le demi de mêlée ne devrait pas pouvoir être du déplacement à Brive le samedi 31 octobre. Etienne Fourcade devrait lui à priori être disponible pour le derby face aux Coujous.

Ce ne sont pas les premiers cas de coronavirus au sein du club. Alexandre Lapandry avait été testé positif fin août et une partie du staff avait été placée à l'isolement par mesure de précaution. Pour le moment, l'équipe reste relativement préservée: "tant qu'on n'en a pas trop" indique Franck Azéma.