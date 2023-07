ASM : on connaît le calendrier des Jaune et Bleu en Challenge Cup

Les amoureux des déplacements européens de l'ASM peuvent commencer à réserver leurs vols et leurs hébergements. La saison prochaine les Jaune et Bleu se rendront en Angleterre et en Géorgie pour défier Gloucester le vendredi 15 décembre (20 heures) et les Black Lion le samedi 20 janvier (16 heures) à Tbilissi.

La saison de Challenge Cup aura débuté à la maison avec la réception d'Edimbourg (Écosse) le vendredi 8 décembre (21 heures). Le samedi 13 janvier (14 heures) ce sont les Scarlets (Pays-de-Galles) qui viendront au stade Marcel-Michelin. Un calendrier plutôt favorable puisque Clermont affronte les deux adversaires supposés les plus forts de la poule à domicile.