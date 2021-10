ASM: Sébastien Vahaamahina prolonge jusqu'en 2025

Les discussions se sont faites rapidement. Sébastien Vahaamahina a bien eu quelques propositions d'autres clubs, sachant qu'il était en fin de contrat en juin prochain. Il a à peine pris le temps de les regarder puisque dans son esprit, il n'était pas question de partir ailleurs. Le deuxième ligne ne voulait pas laisser trainer ce dossier, pour pouvoir se consacrer uniquement au sportif.

J'aime quand les choses se font vite, ça s'est bien passé et c'est encourageant avec le projet de Jono, Sébastien Vahaamahina

Sébastien Vahaamahina, qui a fêté ses 30 ans il y a une semaine, est déjà l'un des anciens de l'équipe. Il est arrivé à l'ASM en 2014 et semble parti pour terminer sa carrière en jaune et bleu. C'est un des cadres du groupe, capitaine lors des cinq premiers matches de la saison, fort de ses 144 matches en jaune et bleu. Il a notamment discuté avec Jono Gibbes des ambitions de l'équipe pour les saisons à venir et s'inscrit dans les choix de son entraîneur. D'ailleurs pour le coach clermontois, "quelqu'un avec son expérience, sa maturité, capable de jouer 4 ou 5, et JIFF, il n'y en n'a pas beaucoup sur le marché. Ca s'est pour le sportif, il y a aussi l'homme".

Un choix sportif, mais aussi familial pour Sébastien Vahaamahina, qui n'avait pas envie de quitter son cocon auvergnat. Il sera de retour samedi pour le déplacement à Bordeaux, après trois semaines d'arrêt pour commotion.