Top 14 : l'ASM Clermont s'attaque à la bûche toulonnaise pour le Boxing Day

Décidément le calendrier amène souvent les meilleurs ennemis du Top 14 à se retrouver pour les fêtes de fin d'année, en pleine période des marrons glacés. La saison dernière, Toulon et Clermont avaient ferraillé au stade Mayol (plein pour l'occasion) la veille du réveillon de Noël. Cette fois, ce sera donc juste après et à huis-clos. Pour un choc national à la dimension européenne.

Après avoir compromis (un peu ? beaucoup?) ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Champions Cup en s'inclinant face aux Irlandais du Munster au Michelin, l'ASM va devoir remettre cette même intensité européenne, si elle veut ramener un beau cadeau de son déplacement sur la rade. Les Toulonnais sont frais comme des gardons, eux qui ont refusé de jouer vendredi dernier au Pays de Galles contre les Scarlets de Llanelli à cause de cet indécrottable coronavirus. Ce non-match a entraîné une polémique entre le club varois et l'EPCR. Bref, on a parlé de tout, sauf de rugby.

Les Clermontois, eux, ont bel et bien ferraillé samedi dernier contre la province irlandaise et ont pris un sacré coup sur le casque arverne. Malgré une entame de match idéale, l'ASM n'est jamais vraiment parvenue à faire le break et le Munster a fini par punir des Auvergnats sur courant alternatif (31 à 39). La belle option pour la qualification après la victoire bonifiée à Bristol a pris du plomb dans l'aile en se prenant les pieds dans le tapis hybride du Michelin.

Les jaunards ont pu digérer ce revers en famille avant de se replonger dans la compétition. Quoi qu'il arrive, il faudra remettre une intensité de niveau européen pour ramener quelque chose de Toulon en clôture de cette 12e journée du Top 14. Le stade Mayol est imprenable depuis la début de la saison, cinq matches et 22 points pris sur 25 possibles. Seuls Montpellier et Pau ont réussi à grappiller un point de bonus défensif de leur déplacement dans le Var. Toujours au rayon statistiques, Clermont n'a plus gagné à Toulon depuis avril 2016.

Les jumeaux titulaires, une première

Côté effectif, Franck Azéma injecte du sang neuf avec un pack rajeuni. Clermont sera privé de Sébastien Vahaamahina (genou), Sitaleki Timani (épaule) et Markus Van Tonder (tympan). Paul Jedrasiak a été laissé au repos. Tout comme Camille Lopez. C'est Nanaï Williams qui sera associé à Nicolas Bézy à la charnière. Jouer à Mayol, même à huis-clos, c'est toujours un peu spécial pour un joueur. A commencer par les jeunes alignés d'entrée. Ce sera une première pour le 3e ligne Lucas Dessaigne.

Titulaire contre le Munster vendredi dernier, le 3e ligne Clément Lanen sera encore dans le XV de départ contre Toulon. Tout comme Thibaud, son frère jumeau. Enchaîner des matchs de haut niveau, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Lozérien: "Je joue depuis l'âge de quatre ans et c'est pour ce genre de matchs que je joue au rugby. Toulon c'est comme le Munster, c'est une grande équipe, la rivalité Clermont-Toulon existe depuis un moment, on va aller là-bas pour gagner. C'est un stade mythique comme le Michelin ici ou Ernest-Vallon à Toulouse... Ils n'ont pas jouer le week-end dernier, alors forcément, on va être reçu..? Pour moi, c'est un beau cadeau de noël."

Clément Lanen enchaîne les gros matchs avec l'ASM Copier

Une opportunité pour certains de gagner du temps de jeu et la confiance de l'entraîneur Franck Azéma, qui se sait attendu sur la rade. "Le contexte est différent sans le public, mais on sait que cette équipe nous attend de pied ferme... A Toulon, tu sais toujours où tu vas. On va essayer de jouer notre carte à fond en mouillant le maillot.. .pendant 80 minutes. Et ne pas avoir de flottement comme on a pu en avoir ce week-end."

Fofana, capitaine

L'occasion aussi de revoir Wesley Fofana, promu capitaine et qui disputera son 200e match avec l'ASM. Le 3/4 centre international sera aligné d'entrée, ça ne lui était plus arrivé depuis trois mois. Entre les pépins musculaires, le Covid et la concurrence, Fofana avait un peu disparu des écrans radar. Un constat médiatique qui a le don d'agacer le principal intéressé. "Je joue quand on le dis de jouer et j'aide le groupe pendant la semaine comme je peux. Ce qui me prend le plus la tête, c'est qu'on m'en parle à chaque fois (de mes blessures). C'est mon quotidien de sportif, il y a les blessures qui vont avec, mais le fait que la presse en parle sans arrêt dès que je me blesse.... Je ne sais pas si vous savez combien de joueurs sont à l'infirmier en ce moment ? Je ne suis pas sûr. Par contre, quand Wesley y est, on le sait, donc ça, ça m'embête plus que d'être blessé."

Wesley Fofana va faire son grand retour dimanche à Toulon Copier

Dont acte. Il n'empêche que les supporters sont en droit d'avoir des nouvelles d'une des stars de l'équipe. Quand bien même, elle ne joue pas. Une fois l'agacement passé, le trentenaire compétiteur prend un peu de recul. "J'ai bientôt 33 ans, des supers enfants, une super épouse, à partir de là, oui je me blesse, mais ça fait partie de mon métier. Mais je fais aussi ce que j'aime, je fais du rugby, je suis dans un super club. Bien sûr que je suis heureux, après j'aimerais pouvoir enchaîner un peu plus, j'ai toujours cette envie, cette compétition en moi, ça ne change pas."

Collazo sur ses gardes

Après la polémique générée par le refus des Toulonnais de se déplacer au Pays de Galles, Patrice Collazo s'est évertué à remobiliser ses troupes cette semaine pour être focus sur le dernier défi de l'année 2020. L'entraîneur du RCT s'attend à un Clermont déterminé et revanchard ce dimanche soir. "Un match contre Clermont n'est jamais facile à préparer, sinon ça se saurait... Toutes les équipes seraient contentes de jouer Clermont. On sait la tâche qui nous attend, on sait aussi que Clermont soit d'une frustration et d'une déception sur leur dernier match de Coupe d'Europe, donc on se doute de l'état d'esprit dans lequel ils vont venir... Après ce qui m'intéresse c'est surtout nous et la dimension collective qu'on va mettre dans ce match."

"Clermont est capable d'en mettre 50 à l'extérieur à Bristol", prévient Patrice Collazo, "Clermont est capable de prendre le bonus offensif en 20 minutes contre le Munster, et même si le résultat n'est pas au bout, Clermont reste Clermont. Pour connaître l'état d'esprit de cette équipe, et son entraîneur, passer deux fois d'affilée à côté, ce n'est pas trop dans leurs habitudes, c'est pour cela qu'on doit être focus sur ce match et qu'on a très vite basculé parce que c'est déjà un gros rendez-vous de la saison."

A l'occasion du Boxing Day, la Ligue Nationale de Rugby s'associe à la Fondation Hôpitaux pour rendre hommage aux personnels soignants. Vous pouvez également les soutenir en envoyant "DON" par SMS au 92 111. En attendant, les joueurs porteront des maillots de circonstances ce week-end. L'ASM jouera en bleu-vert (pas le vert du maillot Third) et le RCT jouera en blanc. Et cette fois-ci, les héros ne seront pas qu'en première ligne...

L'affiche de la 12e journée du Top 14 entre le RC Toulon et l'ASM Clermont est à vivre en intégralité ce dimanche dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Lucas Bertolotto au stade Mayol. Le "rugby club" est animé par Matthieu Moebs.