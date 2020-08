Clermont a remporté son match samedi soir. Plus précisement, ce sont les Jaunes qui l'ont emporté face aux Bleus, devant 5263 spectateurs qui ont profité de huit essais marqués. Un match tronqué pour clore une préparation chaotique.

ASM vs ASM : les Jaunes l'emportent dans un match à la saveur particulière

C'est un semblant de match, mais c'est mieux que rien. Avec au centre du terrain un vrai arbitre (M. Trainini), les Jaunes et Bleus se sont affrontés dans une lutte fratricide pour l'emporter, devant leur public. Au final, ce sont "les Jaunes" qui ont mené la danse, surtout en deuxième période. Ils ont remporté le match 42 à 14.

5263 supporters dans le stade Marcel Michelin

Tous les joueurs attendaient ce jour avec impatience : enfin pouvoir jouer devant leur public. Ils auraient espéré Lyon, mais finalement ce fut un match contre eux-même, en mode dégradé (2x 30 minutes). Ce qui n'a pas forcement ravi Morgan Parra, qui a joué une heure. "Jouer l'un contre l'autre, c'est pire. On connait les combinaisons, on connait tout. Et puis, ça m'embêterai de 'péter quelqu'un' (sic) sur un contact". Les sensations n'étaient pas géniales à en croire celui qui est le capitaine de l'ASM, qui a néanmoins pris du plaisir devant ses supporters. Il a eu l'occasion aussi de changer de poste avec la nouvelle recrue, Sébastien Bézy, qui a d'ailleurs marqué son premier essai au stade Marcel Michelin. Un premier enseignement : les demi-de-mêlée devront être polyvalents.

Difficile de tirer des enseignements de cette rencontre, de l'aveu même de Franck Azéma. Le premier match sonnera donc comme un nouveau vrai test, grandeur nature cette fois-ci. Il faudra battre l'ogre Toulousain, dimanche 5 septembre au Michelin, à 21h. Sauf...s'il doit être annulé. Les joueurs et le staff de l'ASM devraient passer un nouveau test COVID jeudi prochain. "On s'adaptera" estime le directeur sportif Franck Azéma. La saison risque d'être longue.