Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il a pris le temps de la réflexion, pour étudier aussi attentivement les propositions qui lui ont été faites. Notamment celles émanant de Montpellier ou Lyon. Mais Wesley Fofana a finalement choisi de rester fidèle à Clermont. Il portera le maillot jaune et bleu jusqu'en 2023.

Après avoir touché au ballon rond, Wesley Fofana (30 ans ; 1,82 m ; 93 kg) découvre le rugby en région parisienne, au PUC notamment, avant de rejoindre l'ASM. Il se révèle lors de la saison 2009-2010 sous la houlette de Vern Cotter.

"On se posait la question pas plus tard qu'hier" confie Thierry Fraisse, le président de l'interclubs des supporters. La Yellow Army est rassurée, Wesley Fofana, 172 matchs et 57 essais inscrits avec l'ASM, portera le maillot jaune et bleu jusqu'en 2023. Il aura alors 35 ans...