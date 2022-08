Au club de rugby de Sarlat, une rentrée pour "repartir de zéro" après l'affaire Einhorn

Le Club athlétique sarladais (CAS) a fait sa rentrée ce samedi 20 août avec une présentation des joueurs, une soirée et un premier match amical contre Saint-Junien. Après l'affaire qui a touché son ex-président et laissé le club exsangue, le club cherche à se reconstruire.

Dans son survêtement bleu et noir du club, Bastien Puyraud fait une tête de plus que tout le monde sur le marché de Sarlat, noir de monde ce samedi matin. Le joueur a dans la main une pile de bracelets qu'il propose aux passants pour la soirée du club, organisée au stade Christian Goumondie, pour la rentrée du Club Athlétique sarladais (CAS) : "Le club a été souvent là pour nous, il faut lui rendre la pareille". Cinq euros l'entrée, selon son coéquipier Sylvain Olluyn, "le but c'est de faire rentrer le plus d'argent possible, on ne va pas se le cacher, et que ça fasse du bien au club après ce qui s'est passé".

Fini le "Sarlat Rugby", le CAS est de retour

Les deux joueurs ont fait partie de l'équipe de rêve du club la saison dernière, montée par Dominique Einhorn, l'homme d'affaire arrivé des Etats-Unis qui avait repris la présidence du club et ambitionnait de le faire monter en Pro D2. Il est aujourd'hui mis en examen, soupçonné d'escroquerie aggravée, de fraude fiscale ou encore d'abus de bien social. Empêtré dans les difficultés financières, le club de rugby de Sarlat a choisi de refuser la montée en Fédérale Une et de descendre volontairement en Fédérale 3 cette saison pour repartir sur des bases saines. Il lui reste à éponger 120 000 euros de dettes que le club traine toujours comme un boulet.

Fini le "Sarlat Rugby". Le club a retrouvé son nom d'avant les paillettes, le CAS est redevenu le CAS. Il a gardé le logo à la salamandre de l'époque Einhorn, mais le nom "C. A. Sarlat" a été ajouté dessus. Aujourd'hui, sur les 24 joueurs sous contrat dans l'effectif l'année dernière, il n'en reste plus que trois. Deux à temps plein, un troisième à mi-temps. Bastien Puyraud fait partie des rares qui ont choisi de rester, en acceptant de baisser son salaire : "C'est facile de partir quand ça va mal. Alors oui, j'ai eu des propositions ailleurs, mais je me sens bien dans ce groupe et c'est très important. Evidemment il y a eu beaucoup de départs, donc beaucoup d'arrivées, il y a une mayonnaise à retrouver".

Des jeunes de retour au club

Sur la terrasse du bar Le Gambetta, Didier sait que le jeu sera moins flamboyant cette année. Le club a recruté des jeunes, 56 licenciés en tout, souvent formés au club. Ils étaient partis pour trouver du temps de jeu ailleurs du temps des paillettes du Sarlat Rugby, ils sont revenus au club pour l'aider : "L'an dernier, les joueurs sur le terrain on ne les connaissait pas. Alors que tous les jeunes qui sont d'ici, on les connaît". Le club a choisi un quatuor d'entraîneurs en interne pour son staff, avec Ludovic Pérusin, et Jonathan Laporte. Le capitaine de la saison dernière sera toujours sur le terrain il abandonne le brassard, parce qu'il devient aussi désormais entraîneur des avants, une nouvelle expérience pour lui.

L'affaire Einhorn va encore suivre longtemps le club. Sylvain Olluyn le sait, cette saison contre Saint-Astier, Le Lardin ou Vergt, "on va jouer des derbys tous les weekends. Il y aura ce côté revanchard, on va entendre dire : 'Les américains, la Pro D2'... ça fait deux ans qu'on entend ça, mais nous les joueurs, on est très loin de tout ça. L'effectif, pour la plupart ce sont des vrais Sarladais qui avaient fait monter le club il y a trois ans. Quand il y a des coups dur, on est là".