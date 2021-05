Au lendemain du sacre, un bain de foule pour les rugbymen de Montpellier

Ils ont attendus plus d'une heure devant les portes de l'aéroport de Montpellier, ce samedi. Plusieurs dizaines de supporters du MHR s'étaient massés, dès 13h30, pour accueillir les joueurs à la descente de leur avion, au lendemain du sacre face à Leicester, dans le Challenge Européen. Un deuxième titre, cinq ans après, qui a valu à Philippe Saint-André, son staff et ses joueurs, un bain de foule et une jolie communion avec les fans, qui avaient tous revêtu les couleurs du club.

Les mines fatiguées, après une nuit courte et un match engagé, les joueurs se sont attardés pour discuter, échanger et se laisser prendre en photo, avant de regagner leur domicile. Le sentiment du devoir accompli, la joie immense au bout d'une saison harassante, mais qui n'est pas terminée. Le MHR doit encore assurer son maintien, en remportant l'un des trois derniers matchs de Top 14 (Bordeaux, Bayonne et Pau).

