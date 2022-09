Au Stade Toulousain, un baby boom géré "en bonne intelligence"

François Cros et Pierre Fouyssac tout récemment. Dorian Aldegheri au coeur de l'été. Ajoutez à cela Cyril Baille, Julien Marchand, Pita Ahki, Richie Arnold et Alban Placines (sans doute pour ce weekend) et vous avez des papas ou futurs papas.

Thuéry : "Je ne sais pas s'il y a eu un coup de lune"

Ces dernières semaines, la famille du Stade Toulousain s'est agrandie. Et elle va continuer à le faire prochainement avec donc ces huit joueurs concernés par la paternité ces dernières semaines.

Pierre Fouyssac a affiché fièrement la bouille de son petit "Jean" ces derniers jours sur les réseaux sociaux, quand François Cros annonçait l'arrivée d'une petite "Lili".

Huit joueurs de l'effectif jeune parent ou proche de l'être, ça demande aussi une organisation au club. Contrairement au Grenoblois Timoci Nagusa l'an dernier (il avait fait valoir son droit de prendre les 28 jours de congé paternité), le Stade Toulousain n'a pas eu à gérer une telle demande : "Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a un coup de lune ou quoi !", sourit l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry.

Avant d'enchaîner : "Cela se passe en toute intelligence avec beaucoup de communication. Force est de constater qu'il y a eu beaucoup de nouvelles paternités. C'est très bien, c'est aussi à l'image du groupe qui grandit en étant un peu plus sérieux. Qui a un peu plus de maturité. Tout le monde est en forme, les mamans et les petits. Et nous, ça se construit avec beaucoup d'échanges directement avec les coaches et Jérôme Cazalbou pour aménager au mieux et qu'ils vivent ce moment de vie qui est quand même exceptionnel."

Après Fouyssac et Cros, c'est Alban Placines qui va être papa dans les heures qui viennent. Il manquera le match de samedi face au Racing 92.