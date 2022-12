Au Stade Toulousain, Chocobares et Mallia font le show avant France-Argentine

"Muchachos... Quiero ser Campeon del Mundial..." Depuis qu'on connait l'affiche de la finale, le vestiaire toulousain est bruyant et a un fort accent espagnol. Les Argentins Juan Cruz Mallia et Santiago chantent à tue-tête à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde.

"Tu connais Leo Messi ?"

"C'est très chaud l'ambiance oui. On a confiance, tu connais Leo Messi qui joue pour nous ?", sourit l'ailier ou arrière Juan Cruz Mallia. Bruyants les Argentins, mais en infériorité numérique rappelle le pilier Cyril Baille : "On est plus nombreux donc on arrive à les rendre fous un par un. On se branche un peu"

Thibault Flament, lui, connait très bien la ferveur argentine puisqu'il a vécu là-bas au début de sa carrière de rugbyman : "Ils viennent avec leurs maillots de l'Argentine, nous avec ceux de la France. Il y a un peu de rivalité, oui. C'est central dans leur vie, c'est vraiment une religion pour eux donc ils sont vraiment au taquet."

"Impossible de rester voir le match avec les Français"

Deux Argentins qui ne resteront pas avec le reste du vestiaire pour voir le match dimanche : "Impossible de rester voir le match avec les Français, désolé !"

Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares n'ont jamais vu l'Argentine soulever la coupe (dernier titre en 1986) alors "Choco" se prend à rêver de l'ambiance au pays en cas de victoire : "Le foot en Argentine, c'est incroyable. La Coupe du monde, ça représente tout. C'est comme ça. Si Leo Messi gagne la Coupe du Monde, pendant une, deux ou trois semaines ce sera très chaud en Argentine."