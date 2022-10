Au Stade Toulousain, der avec les stars

Antoine Dupont et Thibaud Flament rejoindront Marcoussis après la réception de La Rochelle.

Le Stade Toulousain est l'équipe de Top 14 qui enverra le plus de monde à Marcoussis ce lundi. Neuf joueurs sont attendus en région parisienne. On devrait en voir huit sur le terrain dimanche contre La Rochelle, avant qu'ils ne partent. Romain Ntamack ne devrait lui pas être de la partie. Un dernier match avec un groupe au complet pour valider le très bon début de saison.

ⓘ Publicité

Guitoune : "Un petit pincement au cœur"

Le Stade Toulousain a l'occasion de prendre, au minimum, neuf points d'avance sur son dauphin ce dimanche en clôture de la 8e journée de Top 14 face à La Rochelle. Avec des internationaux qui veulent partir en laissant le club sur de bons rails : "Ils ont envie de faire un gros match, de partir en ayant fait un bon match avec le club. Surtout contre un gros adversaire. Cela va les préparer au mieux. Pour nous, ça fait quand même un petit pincement au cœur parce qu'on adore jouer tous ensemble. C'est quand même assez plaisant de jouer avec Antoine Dupont, Thomas Ramos ou Julien Marchand", assure le centre Sofiane Guitoune.

Meafou : "On est préparés pour ce moment"

Dès lundi, les neuf joueurs convoqués partiront à Marcoussis. Et le reste du groupe aura deux rendez-vous à préparer sans eux : à Bayonne puis face au Stade Français. L'an passé, le Stade Toulousain avait laissé quelques plumes durant les fenêtres internationales mais pour le deuxième ligne Emmanuel Meafou, ce sera différent cette année : "On a fait une belle présaison avec toute l'équipe. De très bons joueurs sont arrivés comme Alex Roumat ou Ange Capuozzo, on est bien préparés pour ce moment."

Malgré un départ canon, le staff va s'efforcer de maintenir tout le monde à niveau : "L'objectif c'est de maintenir tout le monde sous pression, se fixer des objectifs élevés en terme de rugby. On ne compte pas baisser pavillon sur l'intensité des entraînements et durant les matches."

Le Stade Toulousain, qui reste sur sept victoires de rang face à La Rochelle, pourrait faire un premier gros écart en cas de succès dimanche soir dans un stade Ernest-Wallon une nouvelle fois à guichets fermés.

loading