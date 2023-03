Au Stade Toulousain, "enfin une campagne de doublons digne de ce nom"

Le Stade Toulousain compte aujourd'hui 12 points d'avance sur la troisième place alors qu'il ne reste que six journées à disputer. Les hommes d'Ugo Mola, non concernés par le Tournoi des Six Nations, partent en vacances l'esprit léger et retrouveront le chemin de l'entraînement le 14 mars prochain. Le lendemain, un entraînement délocalisé à Saint-Girons sera d'ailleurs organisé.

France Bleu : "Clément, malgré une conquête défaillante vous remportez ce match..."

Il y a eu quelques remaniements dans notre paquet d'avant. On connait la qualité de la mêlée du Racing et de son contre en touche. On savait qu'on pourrait être en difficulté dans ces secteurs donc on a pris le parti d'envoyer du jeu, de jouer debout, de jouer un rugby total sur cette surface qui le permet et de sortir des zones d'affrontements. C'est positif même si on se fait peur en fin de match alors qu'il y avait la place de se mettre à l'abri plus tôt.

On peut dire que vous êtes qualifiés pour les demies ?

On a un peu d'avance mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on fait enfin une campagne de doublons digne de ce nom avec quatre victoires sur cinq matches même si le match de Toulon nous laisse encore des regrets. On a bien géré cette période qui est toujours délicate, c'est le point très positif de ces dernières semaines.

Cette dynamique permet de maintenir tout le groupe sous tension pour la fin de la saison...

Le but c'était de faire monter en compétence l'ensemble de notre groupe pour assurer cette période, la mission est remplie. On va avoir un groupe homogène avec des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient matcher malgré l'absence des internationaux. On va avoir, je l'espère, un groupe hyper ambitieux avec des garçons qui vont avoir envie d'en découdre et de rentrer dans le groupe pour ces matches de phases finales qui vont arriver assez vite.

Le point sur l'infirmerie

Le Stade Toulousain retrouvera le chemin de l'entraînement le mardi 14 mars prochain, avant un entraînement délocalisé à Saint-Girons le 15. Pour le retour du Top 14 le 25 à Castres, le staff pourra sans doute compter sur les retours d'Alban Placines et Charlie Faumuina même si aucun risque ne sera pris avant le huitième de finale de Champions (dimanche 2 avril) face aux Bulls au Stadium. Course contre la montre engagée pour Capuozzo et Retière (entorse de la cheville) qui espèrent disputer cette rencontre.

Enfin, Nelson Epée et Anthony Jelonch, dont les saisons sont terminées, doivent se faire opérer en ce début de semaine.