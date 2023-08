Au Stade Toulousain, Lucas Tauzin se sent "plus fort mentalement"

Embêté par les blessures ces dernières saisons, l'ancien champion du monde U20 Lucas Tauzin veut réaliser une saison pleine et profiter des absences des internationaux pour se faire remarquer en ce début de saison avec le Stade Toulousain.

Comment vous vivez ce début de saison particulier sans les internationaux ?

Il manque du monde mais on essaie de trouver une cohésion pour se trouver et jouer ensemble. On sait qu'on est capable de produire du jeu. Il faut d'abord s'engager et les choses viendront toutes seules. On est sur la bonne voie, on travaille bien.

Il n'y a qu'un seul match à jouer à domicile avant la coupure...

Jouer à domicile c'est toujours important. Cela fait du bien de retrouver les supporters et l'ambiance qu'il y a aussi.

Comment tu juges tes premières saisons ?

Il y a eu des hauts et des bas, ça c'est sûr. Notamment des blessures pénibles. Je veux retenir que j'ai toujours réussi à revenir pour postuler à nouveau. Avec les blessures, je pense que ça m'a forgé. Je pense être plus fort mentalement. C'est le quotidien d'un joueur de rugby, ça ne fait jamais plaisir mais l'important, c'est de travailler fort pour revenir.

Tu es très proche de Romain Ntamack, dans quel état d'esprit est-il après sa blessure ?

Il a été touché mais il a fait plutôt bonne figure. Il s'est fait une raison. C'est un événement qu'il attendait et qu'il avait préparé plus que n'importe qui. C'est la vie, il est fort mentalement donc je ne suis pas inquiet pour la suite.

Vous avez affronté Montpellier en amical, à quoi s'attendre dimanche ?

On sait que ça va être costaud, avec un défi physique prédominant. On se prépare à ça et on espère pouvoir y répondre et développer notre jeu.