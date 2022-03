Au Stade Toulousain, Rynhardt Elstadt enchaîne enfin

Touché à la cheville lors d'un entraînement avec la sélection sud-africaine cet été, Rynhardt Elstadt a fait son retour sur le terrain le 11 février dernier contre le Stade Français au Stadium. Depuis, le troisième ligne a enchaîné avec deux titularisations contre Pau et l'UBB. Il va aligner une quatrième feuille de match consécutive dimanche sur la pelouse du Stade Français. Un retour important pour le Stade Toulousain, privé de François Cros et Anthony Jelonch à ce poste.

Elstadt : "Mon cardio n'est pas encore à 100%"

Rynhardt Elstadt est désormais complètement remis de sa blessure mais confie quand même que "le cardio n'est pas encore à 100% mais plus j'enchaîne les matches, plus j'ai de la confiance".

Eloigné des terrains depuis l'été dernier, Elstadt a traversé un long tunnel : "Normalement c'était juste une entorse, mais en fait le ligament était touché. Cela devait durer cinq semaines et finalement, trois mois, quatre mois, cinq mois... C'était super long et très frustrant pour moi. C'est très dur parce que tu as tout le temps des douleurs. Tu ne sais pas si tu repars pour trois jours ou trois semaines d'absence".

Thuéry : "Dès qu'il entre sur le terrain, il se passe quelque chose"

Un retour qui ravit aussi le staff toulousain, privé de François Cros et Anthony Jelonch qui disputent actuellement le Tournoi des Six Nations avec le XV de France : "Rynhardt apporte de la densité et sa générosité. Dès qu'il rentre sur le terrain et qu'il met le maillot, il se passe quelque chose. Cela fait du bien de retrouver un joueur comme ça après des mois d'absence. C'est un joueur international qui revient. On est content qu'il puisse enchaîner. Dans un équilibre de groupe, il faut des joueurs capables d'être dominants", lâche l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry.