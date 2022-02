Au Stade Toulousain, un groupe "un peu tendu" reconnait Clément Poitrenaud

Clément Poitrenaud et les Toulousains n'ont plus gagné en Top 14 depuis le 27 novembre.

Le Stade Toulousain va-t-il enfin enrayer cette spirale infernale ? Incapables de gagner un match de Top 14 depuis le 27 novembre dernier, les hommes d'Ugo Mola entendent bien remettre la marche avant dimanche face à Bordeaux-Bègles. Tâche pas si simple face au leader du championnat.

Un stage dans les Landes qui a fait du bien

Pour tenter de se remettre la tête à l'endroit, un stage a été organisé dans les Landes en début de semaine, et ça a fait du bien selon les joueurs : _"_Ce n'était pas très long mais ça nous a fait changer d'air. On a un peu varié les activités que l'on fait d'habitude à Toulouse. Cela fait du bien. Tout le monde est motivé, tout le monde a très envie de jouer. Il n'y a pas forcément d'inquiétude mais il faut un déclic et mettre les ingrédients", explique le centre Lucas Tauzin.

Poitrenaud : "Le groupe est un peu tendu"

Les Toulousains doivent retrouver la victoire pour ne pas quitter leur place dans les six. Rendez-vous important dimanche : _"_Le groupe est un peu tendu, forcément. C'est normal, on serait surpris que ce ne soit pas le cas. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience dans cette équipe qui prennent leurs responsabilités et qui devront les prendre dimanche. Les jeunes eux sont plein d'énergie mais doivent être encadrer par des garçons qui doivent porter l'ensemble du groupe vers plus de confiance et vers son meilleur niveau", ajoute l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud.