Aucun doute chez les jeunes pousses du RCN quant au résultat de la coupe du monde de Rugby

La pression monte, jour J - 1 avant la coupe du monde de rugby. Avec un match d'ouverture - ce vendredi - au Stade de France à Paris et le choc entre les Bleus et les All Blacks. Match canon. 20 sélections en lice. 48 rencontres sont au programme. Les Bleus de Fabien Galthié ont hérité dans la poule A de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de l'Uruguay et de la Namibie. Seuls les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

A Nîmes aucun doute sur le résultat

Du coté de l'école de rugby du RCN, atmosphère de pré-coupe du monde aucun doute sur la présence française en finale. "La France championne du monde" dit sans ambages ce tout jeune rugbyman. Ils sont une soixantaine à peine plus haut que le ballon ovale qu'ils se passent et repassent encore maladroitement.

Instant d'entrainement à Nîmes (Gard). © Radio France - L Labastrou

L'effet coupe du monde sur les effectifs du RCN.

Plus d'une soixantaine de gosses, filles et garçons, s'entraînent - cet après-midi là - sous les couleurs du rugby club nîmois. Une coupe du monde c'est un véritable accélérateur pour susciter les vocations. "La coupe du monde, un véritable accélérateur pour nous et les autres clubs du département" explique Arnaud Volipilière responsable de l'école de rugby du RCN.

