"Aucune légitimité" : les opposants à Bernard Laporte dénoncent la nomination d'un président par intérim

La hache de guerre n'est toujours pas enterrée au sein de la Fédération française de rugby (FFR). À quelques mois seulement de la coupe du Monde organisée en France, la FFR est secouée par la condamnation pour corruption de Bernard Laporte (il a fait appel), puis sa démission après le rejet par les clubs d'un premier président par intérim.

Le comité directeur a décidé jeudi soir de nommer un nouveau président par intérim, Alexandre Martinez, une nomination que rejette les opposants à l'équipe en place. Ainsi Pierre Chaix, le représentant d'Ovale Ensemble ne reconnait aucune légitimité à ce nouveau président : "Ce système-là, qui se permet de proposer successivement différents présidents sortis du comité directeur n'a aucun sens, aucune légitimité électorale. Il y a eu une consultation dans laquelle on a demandé aux clubs s'ils voulaient que Bernard Laporte propose un président, sous-entendu de son équipe, une continuité dans le système. Les clubs se sont clairement exprimés pour dire non et malgré tout, ils ont fait un déni de démocratie. C'est totalement illégitime et inconcevable."

"Ils ont cautionné ses actes"

Pour Pierre Chaix, et c'est aussi l'avis de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, c'est désormais à toute l'équipe de Bernard Laporte de démissionner : "On dit souvent qu'au rugby, on gagne en équipe et on perd en équipe. Tout mettre sur le dos de Bernard Laporte, c'est quand même lamentable ! Je ne suis vraiment pas un fan de Bernard Laporte, mais là, je trouve qu'ils sont lamentables -ah oui, c'est lui le vilain petit canard, mais nous on a rien vu, on n'a rien fait- ils ont cautionné ses actes, ils ont fonctionné avec lui, ils l'ont soutenu, ils ont fait des lettres de soutien, ils lui ont payé ses frais d'avocat."

Nommé jeudi, Alexandre Martinez doit rester à la tête de la FFR jusqu'à la prochaine assemblée générale de la fédération, prévue en juin.

