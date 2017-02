Aurélien Rougerie chasse les records

En inscrivant contre Bayonne son 95e essai en championnat, Aurélien Rougerie se rapproche un peu plus du record détenu par Laurent Arbo. Mais ce n'est pas le seul que l'emblématique joueur pourrait battre prochainement. Dans son viseur également, le plus nombre de matches joués avec l'ASM.

En ouvrant le score dès la troisième minute du match contre Bayonne samedi dernier au stade Marcel Michelin, Aurélien Rougerie s'est rapproché un peu plus du record d'essais inscrits en championnat. Il n'est en effet plus qu'à 5 unités du record détenu par Laurent Arbo. Un challenge qui a peut-être poussé l'emblématique joueur de l'ASM à prolonger son incroyable carrière la saison prochaine. "Sur l'action Roro m'apelle, il me gueule dessus" explique le jeune trois quart centre Damian Penaud, "et comme il est en course pour le record, même si je pouvais y allé tout seul, je lui ai donné le ballon !". Une offrande, et une marque de respect aussi de la part d'un gamin qui affiche 16 ans de moins que son illustre aîné. Car lorsque Rougerie a marqué son premier essai avec l'ASM, Damian Penaud n'avait que 4 ans !. C'était le 6 mai 2000 à Mont de Marsan. Ce jour là, les Clermontois s'étaient imposés 29 à 13.

Un premier essai à Mont de Marsan en 2000 !

Dans cette quête du record, le désormais toulonnais Vincent Clerc, auteur lui de 98 essais, reste le principal rival d'Aurélien Rougerie. qui ne veut pourtant se fixer d'objectif. "Malheureusement Vincent n'et pas sur les terrains tout de suite pour cause de blessure donc je vais peut-être essayer d'en profiter, on verra bien, mais ce n'est pas l'objectif".

Détenteur du record depuis plus de 10 ans maintenant, Laurent Arbo pensait pourtant qu'il serait battu bien plus tôt. "Je sais que ça arrivera un jour, et j'aurai un peu de nostalgie, mais que ce soit Vincent ou Aurélien, ce sera quelqu'un que j'apprécie, malheureusement pour lui Vincent est blessé, quant à Aurélien, comme il se remet à marquer, qu'en plus on le fait marquer, et qu'il va refaire une saison, je pense qu'il va bientôt me battre".

Les 420 matches d'Eric Nicol dans son viseur

En attendant de battre, peut-être, le record d'essais marqués en championnat, Aurélien Rougerie vient déjà d'en égaler un autre contre Bayonne. C'était la 365ème fois qu'il était titulaire avec l'ASM, autant désormais qu'Eric Nicol, qui reste pourtant celui qui a joué le plus en jaune et bleu, avec 420 matches officiels. Plus pour très longtemps ?