Aurélien Rougerie prolonge une saison de plus à l'ASM: "la raison première c'est le plaisir"

Ce sera la der des der. Aurélien Rougerie a signé vendredi dernier un nouveau contrat pour la saison prochaine. Ce sera sa 19eme saison professionnelle en jaune et bleu.

L'histoire d'amour va encore se prolonger. Aurélien Rougerie porte le maillot jaune et bleu depuis l'âge de 6 ans. Il en aura bientôt 37, dont 18 saisons professionnelles et ce n'est pas terminé. Le suspense durait depuis quelques semaines, les journalistes lui posaient régulièrement la question mais il éludait. Cette fois c'est officiel, Roro, comme tout le monde le surnomme, jouera encore une saison de plus.

Une des premières licences d'Aurélien Rougerie à l'ASM l'âge de 8 ans. Elle est exposée à l'Expérience ASM. © Radio France - Emmanuel Moreau

Le club avait laissé la porte ouverte, c'était à Aurélien Rougerie de choisir s'il avait envie ou non de continuer. Il a pris sa décision définitive vendredi dernier, après avoir consulté ses proches, il a informé ses coéquipiers dimanche dans le bus au retour de Bordeaux et s'est expliqué au cours d'une conférence de presse ce mardi matin. Même s'il est en vacances, Roro était encore à l'entraînement, pas question pour lui de couper totalement pendant dix jours.

La réaction d'Aurélien Rougerie Partager le son sur : Copier

L'envie est toujours là, le corps suit, Roro sera donc encore joueur jusqu'en juin 2018. Même s'il n'est plus un titulaire en puissance, l'ailier reconverti au centre est toujours aussi précieux, sur le terrain comme dans le vestiaire. Il est un relais très écouté entre le staff et les joueurs et ses entrées en cours de match apportent toujours un plus à l'équipe, comme encore une fois dimanche dernier à Bordeaux. Et puis il a encore envie de remporter quelque chose, lui le capitaine qui a soulevé le Brennus en 2010.

Comme il prolonge, le club n'a pas à se poser la question du recrutement éventuel d'un centre. Et puis les supporters sont ravis. Roro, c'est une légende, le joueur emblématique du club, qui a toujours porté les couleurs clermontoises. Il est même aujourd'hui applaudit par les supporters des autres équipes lorsque l'ASM se déplace. Ils pourront donc le voir jouer un an de plus.

Il participe de l'histoire du club aujourd'hui - Eric de Cromières

Eric de Cromières, le président de l'ASM Partager le son sur : Copier

Le palmarès d'Aurélien Rougerie:

397 matches avec l’ASM Clermont Auvergne (132 essais marqués)

Capitaine et Champion de France 2010

Vainqueur du Challenge Européen en 2007

Barbarian français et Britannique

76 Sélections avec le XV de France

3 Grands Chelems (2002, 2004 et 2010)

5 fois Vainqueur du Tournois des 6 nations (2002, 2004, 2006, 2007 et 2010)

Participation à 3 Coupe du Monde (2003, 2007 et 2011)

Vice Champion du Monde et 2011