Clermont-Ferrand, France

Aurélien Rougerie n'a pas joué contre Montpellier dimanche dernier, il se remettait d'une entorse au genou dont il souffrait depuis le match face à Castres le 31 décembre. Il aurait normalement dû être de nouveau opérationnel après la trêve internationale mais il faudra encore attendre.

L'ASM a annoncé ce mardi matin que le vétéran du club a été victime d'un accident domestique dimanche, sans donner plus de détail. Conséquence, une plaie largement ouverte au niveau de la main et une opération en urgence. Les supporters pourront encore plaisanter sur l'abonnement du club à la clinique de la Châtaigneraie de Beaumont, qui possède, heureusement, un pôle "urgence main" très réputé. Aurélien Rougerie a été opéré d’une dissection des 2 tendons fléchisseurs du 5ème doigt de la main droite.

🚨 #ASMOfficiel 3 mois d’arrêt pour Aurélien Rougerie opéré de la main après un accident domestique !

De retour pour la fin de saison?

Il devra donc respecter une période d'indisponibilité d'environ trois mois, avec un retour envisagé dans la deuxième quinzaine d'avril. Ce sera alors la fin de la saison régulière. Le calendrier prévoit la réception de Bordeaux-Bègles le week-end des 14 et 15 avril (peut-être un peu tôt mais Aurélien Rougerie est un spécialiste des retours prématurés), une éventuelle demi-finale de Coupe d'Europe les 21 et 22 avril, puis un déplacement à Agen et enfin la réception de Toulouse le week-end des 5 et 6 mai.

Ce dernier match est traditionnellement celui des adieux pour les joueurs qui quittent le club ou arrêtent leur carrière, ce qui sera son cas puisqu'Aurélien Rougerie a annoncé que cette saison serait sa dernière. Les adieux de Roro s'annoncent particulièrement émouvants pour l'enfant du club et le chouchou du public. Reste à savoir s'il portera un maillot jaune et bleu ou bien le blazzer du club. Quant à son espoir d'égaler le record de 100 essais marqués dans sa carrière (il en manque quatre), il a désormais malheureusement peu de chances de l'égaler.

Accessoirement, Aurélien Rougerie ne pourra pas non plus disputer la course des personnalités du Trophée Andros à laquelle il devait participer pour la seconde fois samedi prochain à Super-Besse.