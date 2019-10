Aurillac - USAP : les compositions d''équipes

Sadek Deghmache et Matteo Rodor à la charnière de l'USAP contre Aurillac

Perpignan, France

Les revanchards sont de retour à Aurillac. En manque de temps de jeu, l'arière Julien Farnoux et le troisième ligne Alan Brazo retrouvent deux places de titulaire. En l'absence de Tom Ecochard, Sadek Deghmache commence aussi la rencontre à la mêlée et sera associé au jeune Matteo Rodor. Pierre Lucas est titulaire au centre et Mathieu Acébès glisse à l'aile.

Blessé lors de la mise en place ce jeudi matin, le pilier droit Gert Muller est remplacé par Nicolas Lemaire dans le groupe.

USAP

15- Julien FARNOUX

14- Georges TILSLEY ; 13- Pierre LUCAS ; 12- Afusipa TAUMOEPEAU ; 11- Mathieu ACEBES

10- Matteo RODOR ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- ALan BRAZO ; 8- Mike FALEAFA ; 6- Karl CHATEAU

5- ALban ROUSSEL ; 4- Shahn ERU

3- Yassin BOUTEMMANI ; 2-Charles GELI ; 1- Enzo FORLETTA

Remplaçants : 16- Lucas VELARTE ; 17- Sacha LOTRIAN ; 18- Tristan LABOUTELEY ; 19- Damien CHOULY ; 20- Thibault SUCHIER ; 21- Quentin ETIENNE ; 22- Lucas DUBOIS ; 23- Nicolas LEMAIRE

Aurillac