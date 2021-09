Avant CAB-USAP, Damien Chouly parle d'un "vrai test" à Brive

C'est l'heure de la rentrée pour le Top 14. Ce samedi (16h05), le CA Brive affronte l'USAP à domicile au stade Amédée Domenech. Un match forcement particulier pour Damien Chouly. Le troisième ligne né à Limoges s'apprête à se déplacer dans son ancien club formateur, Brive, pour ce qui pourrait être sa dernière saison.

Damien, ce match face à Brive est particulier, vous connaissez les deux clubs....

Oui, bien sûr, même si mon passage à Brive commence à remonter un peu (2004-2007, ndlr), mais ça fait toujours plaisir d'y revenir. Mon dernier match Brive-Perpignan doit remonter à 2012. Les souvenirs restent présents mais contrairement d'autres années, je ne risque pas de retrouver d'anciens coéquipiers. Après, le fait de retourner à Amédée Domenech et de voir les structures dans lesquelles j'ai évolué, j'ai grandi et j'ai été formé, c'est toujours sympa.

Surtout que cette année, il y aura du public...

C'est sûr, ça ne gâchera rien. Ca fait presque deux ans qu'on a été malheureusement habitué à jouer sans public. Donc, ça va faire du bien de sentir un peu d'animation dans le stade et de sentir les supporters pousser dans les tribunes.

L'USAP arrive en Top 14 avec pas mal d'ambitions, dont la première, celle de gagner à Brive ?

Oui, on arrive avec pas mal d'ambitions car retourner en Top 14, c'est ce qu'on voulait depuis deux ans. Après, on ne va pas faire les fines bouches. On sait comment c'est difficile pour les promus, donc on va batailler, grappiller des points à chaque match. C'est notre ligne directrice. Brive va être un bon test, même si pour nous, c'est un très gros morceau. C'est très costaud, avec une grosse agressivité, très fort sur la conquête. C'est une équipe puissante, on l'a vu dans la vidéo des matchs amicaux, donc il va falloir répondre présent. Ce sera totalement différent de ce qu'on a connu en Pro D2.

Etre promu braque les regards sur le club. Arrive-t-on à en faire abstraction ?

Même si tout le monde, autour du club et dans la région, a des grosses attentes sur nous, on a quand même un peu moins de pression. On a à cœur de bien figurer partout. Ces deux dernières années, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très frustrés de la descente, donc je pense qu'on va essayer de montrer qu'on est présent dans l'engagement.

D'un point de vue personnel, cette saison est importante, vous qui avez prolongé votre contrat d'un an...

Le Top 14 était un de mes objectifs quand je suis revenu à Perpignan, aider le club à remonter dans l'élite et y finir, et y rester. Evidemment, ça fait plaisir de me retrouver contre les meilleures équipes de France. C'est pour cela qu'on joue au rugby.

Vous avez déjà anticipé l'entrée sur le terrain d'Amédée Domenech ?

Ca reste anecdotique, je ne me focalise pas là-dessus. Cette semaine, il y avait beaucoup d'excitation, mais il y a une part d'inconnu. On continue à se préparer avant ce test, samedi.