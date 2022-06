Le Castres Olympique et le Stade Toulousain sont arrivés à Nice pour y disputer ce vendredi soir leur demi-finale de Top 14. Les traditionnelles conférence de presse d'avant-match ont eu lieu ce jeudi. Voici les mots du manager castrais Pierre-Henry Broncan.

Pierre-Henry Broncan avant Castres-Toulouse : "On a parlé de finale, pas de derby"

Le Castres Olympique et le Stade Toulousain ont découvert l'Allianz Riviera ce jeudi à la veille de la demi-finale du Top 14. Pour sa première demi-finale depuis quatre ans, le CO rêve d'un cinquième Brennus à l'issue de la saison. Pierre-Henry Broncan et ses joueurs sont prêts.

A quoi ont ressemblé votre 24 dernières heures ?

"On est arrivés mercredi en fin de matinée sur Monaco. On s'est entraînés sur les terrains de Monaco Rugby. Il faisait un peu moins chaud qu'à Castres !"

pendant que toulouse, vous avez pu faire du jus ?

"Je ne pense pas qu'il y ait trop de fatigue quand tu es en phase finale, que tu joues un barrage ou non. La récupération est beaucoup plus rapide qu'en plein hiver. "

Vous craignez un manque de rythme ?

"On s'est bien préparés. On a fait une très bonne semaine. On a fait une semaine complète."

C'est quand même un derby quand on joue Toulouse en demie ?

"Le derby c'est quand tu vas jouer à Toulouse ou à Castres. On est sur un terrain neutre, on est à 80 minutes d'aller à Paris. On n'a pas parlé de derby mais de finale."

Comment contrer la machine Stade Toulousain ?

"Ce serait manquer de respect à Bordeaux ou Montpellier. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. On a déjà beaucoup de travail à faire sur nous pour être performant."

Est-ce possible de faire un plan anti-Dupont ?

"On lui fait manger des pizzas Buitoni juste avant la rencontre et ça ira ! Plus sérieusement, on verra vendredi soir."

Vous vous servez des deux confrontations en saison régulière ?

"On le prend en compte, c'est sûr. Notamment le match aller où on a pris 41-0. Mais les matches de phases finales sont différents. La pression est différente, le contexte est différent. On garde en mémoire la déculottée reçue à Toulouse. Cela nous a fait du bien pour le reste de la saison je pense."