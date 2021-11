Avant France / Nouvelle-Zélande à Pau : la manager des Bleues Annick Hayraud veut "un XV de France combatif"

Le XV de France Féminin est de retour à Pau ! Un an et demi après un match face aux Anglaises en ouverture du Tournoi des Six Nations 2020, les Bleues préparent leur montée en puissance à un an de la Coupe du monde. Elles vont affronter deux fois la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, en quelques jours. La manager des Tricolores Annick Hayraud attend de la constance dans la performance de ses joueuses. Après la très large victoire face à l'Afrique du Sud (46-3), le relâchement n'est pas permis face aux Black Ferns ce samedi au stade du Hameau (15 heures).

France Bleu Béarn Bigorre : Vous allez affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi puis une deuxième fois la semaine prochaine. Est-ce que cela change l'approche de cette rencontre à Pau ?

Annick Hayraud : C'était une volonté de les jouer deux fois. L'idée c'est de voir notre capacité à être performantes, et surtout de renouveler nos performances. De ne les jouer qu'une fois, ça ne nous intéressait pas. L'investissement des joueuses est total depuis cet été, on veut maintenant voir, match après match, notre capacité à enchaîner au plus haut niveau dans le jeu et dans le résultat. On termine le premier test sur un score très positif, on veut voir maintenant face aux championnes du monde, ce samedi, mais si on se projette aussi, samedi prochain, ce que ça peut donner.

L'objectif est de maintenir le niveau du match de l'Afrique du Sud sur l'ensemble de la tournée ?

C'est un des objectifs, les filles le savent. On a un groupe de 36 joueuses, qui pourrait encore être élargi, et n'importe quelle composition d'équipe permet d'avoir un XV compétitif. Les joueuses travaillent dans ce sens là, on fait beaucoup de sacrifices, la Fédération a aussi mis les moyens dans l'encadrement, j'espère que ça sera une plus-value pour l'équipe et je suis sûre que les filles répondront présentes contre la Nouvelle-Zélande à Pau.

Les Néo-Zélandaises sortent de deux larges défaites en Angleterre (43-12 puis 56-15), comment vous l'interprétez ?

C'est un peu difficile à comprendre... Les Anglaises, jusqu'à présent n'avaient pas beaucoup de réussite face aux Néo-Zélandaises, par exemple en finale de la dernière Coupe du monde, donc je pense que les Anglaises s'étaient préparées très fort pour cette série. Et puis je ne sais pas quelles ont été exactement les conditions de préparation de la Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il arrive, je sais qu'elles vont arriver prêtes, qu'il y aura dans cette équipe des médaillées olympiques, c'est une équipe expérimentée avec beaucoup de densité, à nous d'être vigilantes face à ça.

Le dernier match du XV de France Féminin au Hameau, cette défaite face aux Anglaises laisse un petit goût d'inachevé, il y a envie de montrer mieux ?

Oui, on ne peut pas parler d'une revanche mais sur la première période de ce match, on était resté au vestiaire. Ça nous a servi d'expérience, et j'ose imaginer que ça ne se reproduira pas. On a à cœur de montrer une belle image du XV de France combatif, du début à la dernière minute. Il y aura forcément des moments durs sur le terrain mais le public palois sera derrière les filles.

Vous parliez d'un groupe de 36 joueuses, sans compter les absentes, vous suivez aussi le retour à la compétition de la Lonsoise Lise Arricastre ?

Évidemment, elle est sous contrat fédéral, on a des nouvelles régulièrement, on la suit. Elle est en lien toutes les semaines avec nos préparateurs physiques et notre staff médical pour suivre l'évolution de sa blessure. Elle n'a pas encore pu reprendre mais dès son retour au championnat, elle fera partie des joueuses qu'on suivra, avec d'autres pour la suite.