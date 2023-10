Avant la demi-finale, les Dragons Catalans se mettent au vert

Les Dragons préparent leur demi-finale de Super League, ce vendredi à 21 heures à Brutus, contre Saint-Helens. C'est inhabituel pour un match à domicile mais les Dragons Catalans se sont mis au vert dès ce jeudi soir dans un hôtel près de Perpignan. L'entraîneur Thomas Bosc, invité de l'émission 100% Dragons sur France Bleu Roussillon, l'a confirmé et expliqué en direct.

"Aujourd'hui repos complet pour les joueurs. On vient de se retrouver à l'hôtel pour une mise au vert pour ce match particulier. C'est par rapport à nos expériences passées. Quand on va en Angleterre, on se retrouve souvent ensemble la veille du match et les joueurs aiment bien passer du moment ensemble et ça a été une demande particulière des joueurs avant ce match. ils passent la soirée ensemble et pour le jour du match, on fait un tour en ville le matin, repos l'après-midi mais le but c'est d'être connectés et de passer du temps ensemble."

