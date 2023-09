Avant le début de la Coupe du monde, l'engouement à l'école de rugby de Chenôve

Vendredi 8 septembre 2023, c'est le grand jour : le début de la Coupe du monde de rugby ! Avec un choc au Stade de France, le XV de France, qui rêve de décrocher un premier titre mondial, contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, les triple champions du monde. Au Chenove Rugby Club , à l'école de rugby et ses 25 licenciés, qui ont entre trois et quatorze ans, on ne parle que de ça à la veille du début de la compétition. Le club organise d'ailleurs une retransmission du match d'ouverture.

Le rêve d'un effet Coupe du monde, comme pour France 98

Les enfants promettent qu'ils vont regarder tous les matchs. Leur joueur préféré du XV de France ? Le capitaine, Dupont, en grande majorité, quelques Ntamack - blessé pour le mondial - et Ramos. Qui va gagner le mondial ? Les Bleus ! Ou les All Blacks, certains hésitent. Des gamins mordus de ce sport et de ballon ovale, qui s'amusent à imiter les idoles sur le terrain. Déjà convaincus, déjà passionnés, mais qui ont parfois du mal à partager leur passion avec les copains et les copines, à l'école ou au collège. Car c'est bien l'un des défis lors de cette Coupe du monde en France : toucher un nouveau public.

Selon les chiffres de la Ligue de rugby de Bourgogne-Franche-Comté, à la fin de la saison dernière, on dénombrait près de 2700 licenciés en Côte-d'Or - un chiffre en hausse sur les trois dernières années, depuis la crise du Covid - et 4000 licenciés en Saône-et-Loire.

"Ça peut toujours faire venir des enfants. On espère qu'ils vont regarder la Coupe du monde, qu'ils vont être emballés par ça, et qu'ils vont avoir envie de faire du rugby", théorise Teddy Million-Grenot, co-responsable de l'école de rugby. Pour Thomas Jeannin, l'autre responsable de l'école de rugby, tout va dépendre "des résultats de l'Equipe de France" : "Ce qui serait bien, c'est qu'ils aillent en finale, face à une belle équipe, là ce serait parfait".

"Tout le monde va se sentir rugbyman au fond, ça fera plein de licences!", espère Laetitia Krol, éducatrice pour les moins de 8 ans et les moins de 10 ans. Pour elle, le gros atout, c'est de voir cette Coupe du monde se dérouler en France, à domicile. "Complètement, le fait que ce soit en France, on va se sentir plus concernés, il y a énormément de communication sur cet évènement, ça va jouer, évidemment!".

