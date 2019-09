Avant le début du mondial de rugby au Japon, Florian Grill, candidat à la présidence de la FFR, tacle Bernard Laporte

Ne lui demandez pas un pronostic sur les matchs des Français, il ne se risquera pas à donner un score précis pour le France-Argentine de ce samedi 21 septembre (9h15). En revanche, Florian Grill n'hésite pas à tacler Bernard Laporte.

Florian Grill va défier l'actuel président de la Fédération Française du rugby pour prendre la tête de cette FFR. Les prochaines élections doivent se tenir le 3 octobre 2020.

Il est soutenu par Blanco, Pelous ou Skrela. Mais Bernard Laporte dit de lui : "Florian Grill, personne ne le connaît à part sa mère, donc on s'en fout. "

Voila ce que l'intéressé, qui est aussi président de la Ligue régionale Île-de-France, répond :

Le respect est la première chose qu'on apprend dans les écoles de rugby donc il faudrait éviter ce genre de propos. Comme moi, les 1900 présidents de club de France sont des inconnus et ils font tourner les clubs. —Florian Grill

Et même s'il dit "ne pas être dans une stratégie contre Laporte mais pour le rugby", il ajoute rapidement qu'il y a une crise majeure dans le rugby français "qui s'est amplifiée" sous Bernard Laporte.

On a une baisse du nombre de licenciés à l'école rugby de 24% en trois ans ; et dans le même temps, on a une augmentation de 65% de la masse salariale de la Fédération. Ça correspond à 12 millions d'euros ! (...) Je suis très inquiet budgétairement parlant".—Florian Grill