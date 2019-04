Avant les quarts de finale de fédérale 1, le CSBJ veut faire plaisir à son public ce soir face à Dijon

Bourgoin-Jallieu, France

CSBJ/Dijon, une belle affiche ce vendredi soir (coup d'envoi à 20h45) au stade Pierre Rajon. A deux matches de la fin de la phase régulière, les rugbymens berjalliens sont en tête de leur poule de fédérale 1. Et ce soir, ils accueillent leur dauphin. Les Ciels et Grenats sont d'ores et déjà assurés de jouer les quarts de finale à la fin du mois et les joueurs rêvent d'un titre début juin. Alors qu'il a pris les rênes du club il y a un an, rencontre avec le président du CSBJ, Henri-Guillaume Gueydan.

Henri-Guillaume Gueydan, président de l'asso CSBJ depuis fin mars 2018. Copier

Ce soir, plusieurs animations sont prévues dont un feu d'artifice et une soirée avec DJ sous le chapiteau. Ouverture des portes à 19h. Plus de renseignements sur le site internet du club.