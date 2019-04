Avant UBB-Castres - Christophe Urios : "On a été humiliés"

Bordeaux, France

A 3 jours de sa venue au stade Chaban-Delmas samedi avec le Castres Olympique, Christophe Urios a choisi de dédramatiser cette rencontre qui le verra affronter son futur club l'UBB. L'emblématique manager du champion de France en titre a balayé la question d'un revers de manche hier lors de la conférence de presse des Castrais. "Je ne me focalise pas du tout sur l'année prochaine, a évacué Christophe Urios. De la même façon, lorsqu'ils sont venus ici le 23 décembre, je ne m'y attardais pas du tout. En revanche, ce match est important car on doit continuer de gagner des matches. On doit prendre a minima 12 points pour nous qualifier (pour les phases finales, NDLR). Plus tôt on les prendra, mieux ce sera".

En revanche, la défaite castraise du match aller reste en travers de la gorge du manager des champions de France. "Dans ma carrière, prendre 30 points à la maison en jouant à 15 contre 14, ça ne m'est jamais arrivé, explique Christophe Urios. Ce jour-là on a été humiliés. Quand tu es un joueur de haut niveau, ça ne fait pas plaisir. On n'a donc pas oublié. Mais on n'est pas dans la revanche. On va avoir de la pression, mais une pression positive car on a tout à gagner".