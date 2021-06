UBB-Clermont : "il faut poser notre rugby" prévient le capitaine Jefferson Poirot

Voilà 10 ans que l'UBB et ses supporters attendaient ça. Une décennie après sa montée en Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles découvre les phases finales du championnat. L'Union n'est plus qu'à trois matches du Bouclier de Brennus. La première étape, c'est ce quart de finale, ce samedi soir à 20h45 face à Clermont, au stade Chaban-Delmas, qui n'a manqué le rendez-vous qu'une fois lors des 15 dernières saisons. Mais l'UBB a des arguments. Elle est en gros progrès, elle reste sur 4 matches sans défaite face aux Auvergnats et elle a un manager Christophe Urios qui connaît la recette pour avoir amené Castres jusqu'au titre en 2018. Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB, s'est confié avant ce rendez-vous historique.

France Bleu Gironde : Dans quel état êtes-vous avant cette rencontre face à Clermont ?

Jefferson Poirot : Forcément, je sens l'excitation monter, et ça a commencé à monter déjà depuis depuis jeudi déjà, mais je pense que le fait d'arriver à Chaban et de faire la mise en place, ça marque vraiment le coup. Il y avait beaucoup de vitesse et beaucoup d'excitation donc c'est plutôt une bonne chose.

FBG : Ça risque d'être un match serré car les deux équipes terminent la saison très proches l'une de l'autre, c'est ce que vous pensez ?

JP : Oui, il y a eu un point sur la saison ! Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Je pense qu'il faudra savoir jouer de façon structurée, être patient et savoir tenir l'échange aussi dans un match où il va faire chaud. Sur les avants, on aura des moments où on sera peut-être un peu moins bien donc, il va falloir vraiment savoir gérer nos temps faibles et accélérer dans nos temps forts. C'est ce qu'on dit un peu tout le temps, donc c'est un peu un peu pénible d'entendre ces phrases (rires), mais c'est la réalité de ce genre de match !

FBG : Comment trouvez vous cette équipe de l'ASM ? Est-ce qu'elle exerce une domination comme elle le faisait les années précédentes selon vous ?

JP : Honnêtement, c'est toujours un test devant parce que c'est une équipe qui est rude sur toutes les phases de conquête. Cette équipe est assez rapide et travailleuse et elle est toujours en place. Le fait qu'elle soit assez dense en fait une équipe redoutable. Elle est peut être un peu différente de toutes les équipes du Top 14, en ce sens où, de par sa dimension athlétique, impose son physique sur le match frontal. Ça arrive vite et fort, un peu comme le niveau européen ou international.

Il ne faut pas surjouer ou ne pas être inhibé mais trouver le juste milieu pour continuer à jouer notre rugby - Jefferson Poirot

FBG : Comment abordez-vous ce match ?

JP : Nous, on découvre ce niveau de la compétition, donc on voudrait aller au bout des choses. On verra après le match, mais je n'ai pas l'impression qu'on va se tourner vers un jeu restrictif. Bien sûr qu'on va être très structuré parce que le but, c'est de gagner ce match. On ne s'en cache pas, mais par contre j'ai l'impression que des deux côtés, l'ambition est d'aller au bout des choses et surtout poser notre rugby. Et on est deux équipes tournées vers l'offensive. Donc j'espère que ce sera que ce sera un grand match.

FBG : Vous n'avez pas peur d'être saisis par l'enjeu ?

JP : Sous cette pression, justement, il ne faut pas surjouer ou ne pas être inhibé mais trouver le juste milieu pour continuer à jouer notre rugby, et faire des choses simples et efficaces. Et puis surtout : maîtriser le match, ne pas partir dans tous les sens comme ça peut nous arriver par moments. Il ne faudra pas paniquer non plus, car il y aura des phases dans le match. Ce sera comme ça et il faudra justement essayer toujours de trouver cette mesure qui va bien pour pouvoir garder le fil du match.