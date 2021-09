Avec Barassi et Jaminet, le Stade Toulousain paré pour l'avenir ?

Le Stade Toulousain devrait voir arriver à Ernest-Wallon Pierre-Louis Barassi et Melvyn Jaminet l'été prochain. Deux recrues de poids pour renforcer les lignes arrières et qui présagent un bel avenir à Toulouse.

Le Stade Toulousain devrait voir arriver deux renforts importants pour ses lignes arrières la saison prochaine : Pierre-Louis Barassi (LOU) et Melvyn Jaminet (USAP) seront en effet Toulousains la saison prochaine. Deux recrues de poids à des postes où Toulouse sort moins de joueurs formés au club.

Jaminet pour faire oublier Kolbe

Melvyn Jaminet (22 ans) est semble-t-il d'accord avec Toulouse depuis plusieurs semaines (des discussions ayant eu lieu au cœur de l'été). Un joueur récemment élu meilleur joueur de Pro D2 et révélation de l'année lors de la Nuit du Rugby. Face à la possible retraite de Maxime Médard et au départ de Kolbe à Toulon il y a quelques semaines (non remplacé cette année), Toulouse devancerait là de nombreux candidats pour l'arrière de Perpignan.

Pour s'attacher les services de Jaminet, le Stade Toulousain a dû sortir le chéquier (une somme confidentielle selon La Dépêche qui confirme que les derniers détails ont été réglés concernant cette arrivée) et se mettre d'accord avec l'USAP, le club ayant prolongé le joueur jusqu'en 2024. Le président de Perpignan dément lui les affirmations qui envoient Jaminet à Toulouse. En cas de signature, l'arrière de l'USAP viendrait concurrencer Thomas Ramos.

Barassi, la jeunesse au centre

Lui a 23 ans. Pierre-Louis Barassi, selon les informations de RMC Sport, jouera à Toulouse l'an prochain. Un poste où Toulouse dispose de joueurs qui ont passé la trentaine (Guitoune et Holmes, tous deux en fin de contrat à l'issue de la saison) ou l'approche (Ahki, 29 ans). Le poste de trois-quart centre est un des rares à Toulouse où il n'y a pas ou peu de joueurs formés au club actuellement dans l'effectif professionnel (seulement Tauzin). Là aussi, le club rouge et noir a avancé ses pions très tôt pour enrôler le joueur du LOU.

Les trois-quarts toulousains en 2022

Avec ces deux arrivées imminentes, l'effectif toulousain se dessine grandement pour la saison prochaine et la liste concernant les lignes arrières est impressionnante (avant d'éventuelles prolongations). Avec entre autres : Dupont, Ntamack, Lebel, Tauzin, Ramos, Mallia, Chocobares, Germain, et donc sûrement Jaminet et Barassi... Le Stade Toulousain avait notamment prolongé des joueurs comme Dupont, Ntamack, Ramos ou Lebel jusqu'en 2023.