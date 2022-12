Avec Damian Penaud, l'UBB a recruté "le meilleur ailier du monde", selon Guy Accoceberry

"Peut-être le meilleur ailier du monde", voilà comment Guy Accoceberry, ancien demi de mêlée de Bègles-Bordeaux et de l'équipe de France, et aujourd'hui consultant pour France Bleu Gironde, parle de Damian Penaud, dont l'arrivée pour trois saisons a été annoncée ce mercredi par l'Union Bordeaux-Bègles. L'ex-international estime que si l'ailier clermontois a choisi l'UBB au détriment de la concurrence, c'est que Laurent Marti, le président bordelo-béglais, lui a donné des garanties sportives pour la saison prochaine. Interview.

France Bleu Gironde : Quelle est votre première réaction à cette annonce du jour ?

Guy Accoceberry : C'est un super coup que réalise Laurent Marti. Il avait fait un peu la même chose au niveau de l'entraîneur quand il avait licencié Rory Teague, en annonçant rapidement l'arrivée de Christophe Urios. Il a dû faire beaucoup d'efforts, être très persuasif. Mais c'est vrai que passer devant des clubs comme Toulouse et La Rochelle, c'est un joli coup.

C'est la plus grosse recrue de l'histoire de l'UBB ?

Oui je pense. Actuellement c'est, je pense, le meilleur ailier du monde. C'est la première fois que l'UBB recrute un taulier de l'équipe de France, un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à son poste.

Qu'est-ce qui fait de lui le meilleur ailier du monde ?

Sa capacité à finir les actions, il marque beaucoup d'essais. Sa capacité aussi à les enclencher. Il déséquilibre beaucoup de défenses. Il est très dur à prendre parce qu'il à la fois un gros gabarit, grand, costaud, puissant. Mais à côté de ça, il a les qualités d'un joueur de 1,80m pour 80 kilos, c'est à dire qu'il a des appuis, une manière de se sortir de situations délicates Et c'est aussi un garçon qui est très rugby, on voit qu'il sent les coups.

Damian Penaud a inscrit trois essais en trois match cet automne avec les Bleus, comme ici contre l'Australie, le 5 novembre. © Maxppp - Matthieu Mirville

Qu'est-ce qui a pu le persuader de venir à l'UBB ? L'aspect financier ?

Sûrement. J'espère pour lui même, parce que c'est son métier, il va attaquer la deuxième partie de sa carrière donc c'est important. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il avait dit dans quelques interviews qu'il voulait des titres....

Et justement, ça paraît plus facile, pour gagner des titres, d'aller à Toulouse ou La Rochelle !

Actuellement, oui. Mais je pense que Laurent Marti a d'autres cartes en main. Il a dû lui donner des garanties au niveau de la composition du groupe, du staff avec L'arrivée de Yannick Bru , de Thibault Giroud qu'il côtoie beaucoup en équipe de France. Il sait qu'il y a Matthieu Jalibert, Yoram Moefana, Maxime Lucu, ses coéquipiers des Bleus... Laurent Marti marque les esprits en montrant qu'en prenant Damian, il va, dans les trois saisons à venir tout faire pour aller chercher ce titre qui qu'il a envie de gagner.

Avec donc Penaud, Jalibert, Lucu, Moefana, mais aussi Tani Vili, Madosh Tambwe ou Romain Buros, ces lignes arrières ont fière allure pour l'an prochain

C'est pratiquement l'équipe de France ! Et ça veut aussi dire, si on prend des joueurs de cette qualité, qu'on a envie d'avoir un jeu basé sur l'offensive. Certains comme La Rochelle sont allés gagner des titres avec un style basé sur des joueurs très puissants et un jeu assez direct. Là, quand on va chercher ce type de joueurs, qu'on aligne un chef d'orchestre comme Maxime Lucu et des virtuoses comme Jalibert, Moefana et Penaud... Il y a déjà le feu à Chaban à chaque match, ça peut être grandiose dans les saisons à venir. On attend la suite avec impatience. C'est comme un très bon repas, où les premiers plats sont excellents et où on attend le dessert.